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Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен считает целесообразным предложение лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса к партнерам по коалиции обсудить дальнейшую судьбу правительства и возможные досрочные выборы.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© ELTA / Andrius Ufartas

"Рациональное предложение, вопрос, как видите, актуальный и его необходимо обсудить. И мне бы не хотелось давать оценку возможным решениям до встречи", – сказала В. Чмилите-Нильсен в комментарии агентству ELTA.

Лидер консерваторов Г. Ландсбергис в пятницу утром заявил, что в связи со скандалом с использованием канцелярских выплат в пятницу соберется президиум партии, на котором также будет рассмотрен вопрос об отставке правительства и досрочных выборах в Сейм. Также, по его словам, в ближайшее время планируется заседание правящей коалиции.

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