Спикер Сейма предлагает усилить защиту журналистов: за их оскорбление будут грозить штрафы до 300 евро

Зарегистрированные главой парламента поправки в Кодекс административных правонарушений (КАП) предусматривают, что лицу, унижающему честь и достоинство журналиста, оскорбляющему его или ведущему себя в провокационной манере, грозит штраф от 50 до 300 евро.
Предусматривается, что расследование таких административных правонарушений и составление протоколов об административных правонарушениях будет осуществлять инспектор по этике журналистов.
В. Чмилите-Нильсен утверждает, что, в отличие от государственных политиков, чиновников или государственных служащих, в настоящее время ни одна специальная норма КАП не защищает честь и достоинство журналистов.
„На практике подобные деяния, когда унижаются честь и достоинство журналиста, обычно квалифицируются как незначительное нарушение общественного порядка. Хотя совершенно очевидно, что соответствующими положениями КАП защищается только общественный порядок, а не лица, выполняющие особо важные для государства общественные функции. Поэтому государство должно обеспечить им адекватную правовую защиту“, - подчеркивает В. Чмилите-Нильсен.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что профессиональные организации, объединяющие литовских журналистов, постоянно поднимают вопрос о том, что на практике журналистов постоянно оскорбляют, что мешает им выполнять свою работу. Это, как указывается, становится особенно распространенным явлением во время сложных социальных, экономических или политических событий, когда журналисты, фиксируя важные события в общественных местах и собирая информацию законными способами, сталкиваются с оскорблениями и угрозами. Таким образом, поправки в закон направлены на обеспечение адекватной правовой защиты журналистов в случаях ущемления их чести и достоинства.