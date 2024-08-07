Спикер Сейма предлагает усилить защиту журналистов: за их оскорбление будут грозить штрафы до 300 евро

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что профессиональные организации, объединяющие литовских журналистов, постоянно поднимают вопрос о том, что на практике журналистов постоянно оскорбляют, что мешает им выполнять свою работу. Это, как указывается, становится особенно распространенным явлением во время сложных социальных, экономических или политических событий, когда журналисты, фиксируя важные события в общественных местах и ​​собирая информацию законными способами, сталкиваются с оскорблениями и угрозами. Таким образом, поправки в закон направлены на обеспечение адекватной правовой защиты журналистов в случаях ущемления их чести и достоинства.