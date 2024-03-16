Спикер Сейма: после отставки Анушаускаса можно было бы рассмотреть кандидатуру Кащюнаса на пост министра

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен сообщила, что после отставки министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса на эту должность может быть рассмотрена кандидатура председателя парламентского комитета национальной безопасности и обороны Лауринаса Кащюнаса.

"С объявлением предлагаемого изменения я не думаю, что оно должно иметь большое значение для непрерывности и эффективности работы", - заявила журналистам в Сейме в субботу В.Чмилите-Нильсен.

"Прозвучало, что кандидатуру Кащюнаса можно рассмотреть на пост министра. Я думаю, что это отчасти внутреннее дело партии консерваторов. Премьер-министру лучше видно, кто сможет выполнить работу эффективнее. Но я думаю, что наша система этим и сильна, что она действительно не зависит от одного человека", - добавила она.

Однако на вопрос об обстоятельствах отставки А.Анушаускаса политик ответила, что не хочет спекулировать.

"Причины (отставки - ELTA) будут обсуждаться более подробно, когда премьер-министр, вероятно, выступит в понедельник. Я бы не хотела это как-то интерпретировать", - сказала она.
В.Чмилите-Нильсен добавила, что коалиция не знала об этих изменениях в правительстве.

В пятницу пресс-служба правительства распространила заявление, подтверждающее, что премьер-министр Ингрида Шимоните получила заявление А. Анушаускаса об отставке.

В субботу И. Шимоните на своей странице в Facebook написала, что отставка министра национальной обороны Литвы А. Анушаускаса не связана с какими либо резкими изменениями состояния национальной безопасности Литвы или негативными новостями о деятельности министерства. По ее словам, это связано с ожиданием сделать за эту каденцию "еще больше и оперативнее".

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