Спикер Сейма посетит Копенгаген и встретится с королем Дании

В ходе двухдневного визита спикер парламента отправится в зимнюю резиденцию датской королевской семьи, где встретится с королем Дании Фредериком X.

В повестке визита В. Чмилите-Нильсен также запланированы встречи со спикером и членами президиума Фолькетинга, вице-премьером Дании, министром обороны, министром сотрудничества Северных стран и другими государственными чиновниками и представителями промышленников.