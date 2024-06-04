Спикер Сейма: получить два места в Европарламенте было бы хорошим сценарием для Движения либералов

"Я голосовала за Движение либералов. Хороший сценарий — сохранить преемственность и наличие одного депутата Европарламента, очень хороший сценарий — наличие двух. Думаю, это реально был бы очень хороший сценарий", – заявила журналистам во вторник на Лукишкской площади В. Чмилите-Нильсен.
По ее словам, на этих выборах большой проблемой может стать участие граждан в голосовании.
"Активность – это, конечно, большой вызов. Это заметно по некоторой усталости людей после только что прошедших выборов. Однако я действительно настоятельно приглашаю всех как можно активнее участвовать в выборах в Европарламент, потому что они очень важны. Одни из самых важных за последние несколько десятилетий. (...) Жизненный интерес Литвы состоит в том, чтобы Европарламент оставался важным гарантом либеральной демократии", – пояснила В. Чмилите-Нильсен.
Спикер Сейма подчеркнула, что в Литовском парламенте нет радикальных политических сил, хотя подобные тенденции наблюдаются в других европейских странах.
"Мы видим, как в Европе усиливаются радикальные силы, а Литва – исключительная страна, потому что у нас пока нет такой тенденции, их нет в парламенте. Мы видим только ее зачатки. Это еще один стимул для тех партий, которые очень четко выступают за европейские ценности, за защиту либеральной демократии, за права человека, за верховенство закона", – сказала она.