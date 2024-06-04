Спикер Сейма положительно оценивает кандидатуру Вайкшнораса на пост командующего армией

"Кандидатура хорошая. Я бы пока не спешила прогнозировать, как пойдут дела в Сейме, но это одно из тех имен, которые уже упоминались. Так что будем ждать официального внесения", - сказала во вторник журналистам в Сейме В. Чмилите-Нильсен.

Главный советник президента Фредерикас Янсонас сообщил, что на должность командующего армией президент предложит кандидатуру генерала Раймундаса Вайкшнораса, которая сейчас согласовывается с фракциями Сейма.

"Да, это кандидат, выбранный президентом. В настоящее время кандидатура согласовывается с фракциями Сейма", - сказал Ф. Янсонас Žinių radijas.

ELTA напоминает, что срок полномочий нынешнего командующего армией Вальдемара Рупшиса истекает в июле этого года.