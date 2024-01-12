Спикер Сейма поблагодарила защитников Свободы за отвоеванную свободу

"13 января – это день победы. День, когда мы, не поддавшись насилию и принуждению, защитили Свободу и Независимость. Давайте так и отмечать его!

Спасибо каждому из Вас, кто мужественно и самоотверженно одержал эту победу", – сказала В. Чмилите-Нильсен.

Лидер парламента заявила, что принадлежит к тому поколению, у которого понимание того, что такое 13 января, День защитников свободы, формировалось не столько на личном опыте, который достаточно смутен и фрагментарен, сколько на основе рассказов, свидетельств, воспоминаний непосредственных участников и различных документальных материалов.

По мнению В. Чмилите-Нильсен, одним из самых сильных документальных свидетельств, связанных с этой судьбоносной датой, является обращение первого главы государства, председателя Верховного Совета-Восстановительного Сейма профессора Витаутаса Ландсбергиса к людям, собравшимся на площади Независимости в ночь на 13 января 1991., когда появились первые сообщения о трагически погибших возле Телебашни.