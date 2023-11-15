Спикер Сейма: Партии свободы жизненно важно выдвинуть своего кандидата в президенты

По мнению политика, Партия свободы является новой политической силой, поэтому, учитывая весьма слабые результаты на состоявшихся в марте муниципальных выборах, решение о выдвижении бывшего председателя Конституционного Суда Дайнюса Жалимаса в качестве кандидата на пост президента вполне объяснимо.

"Что касается Дайнюса Жалимаса, то это, видимо, тоже не стало большой новостью. Опять же, стратегия Партии свободы ясна: как новая партия она должна участвовать, ей просто жизненно важно участвовать во всех выборах. Особенно с учетом весьма слабых результатов на муниципальных выборах в этом году", – заявила в среду В. Чмилите-Нильсен в интервью.

Политик также оценила и кандидатуру от оппозиционного союза демократов "Во имя Литвы", о которой было объявлено в минувшие выходные – партия поддержит бывшего заместителя министра национальной обороны Гедримаса Еглинскаса.