Спикер Сейма: Партии свободы жизненно важно выдвинуть своего кандидата в президенты

По мнению политика, Партия свободы является новой политической силой, поэтому, учитывая весьма слабые результаты на состоявшихся в марте муниципальных выборах, решение о выдвижении бывшего председателя Конституционного Суда Дайнюса Жалимаса в качестве кандидата на пост президента вполне объяснимо.
"Что касается Дайнюса Жалимаса, то это, видимо, тоже не стало большой новостью. Опять же, стратегия Партии свободы ясна: как новая партия она должна участвовать, ей просто жизненно важно участвовать во всех выборах. Особенно с учетом весьма слабых результатов на муниципальных выборах в этом году", – заявила в среду В. Чмилите-Нильсен в интервью.
Политик также оценила и кандидатуру от оппозиционного союза демократов "Во имя Литвы", о которой было объявлено в минувшие выходные – партия поддержит бывшего заместителя министра национальной обороны Гедримаса Еглинскаса.
"Кандидат от демократов, безусловно, широко известен в довольно узких кругах. Вопрос – насколько хватит известности, чтобы вызвать отклик по всей Литве? По-видимому, это и будет самой большой проблемой для любого эксперта, баллотирующегося на таких общенациональных выборах", – размышляла она.
Между тем, на вопрос о планах возглавляемого ею Движения либералов, председатель указала, что до декабря отделения все еще предлагают вероятных кандидатов на пост президента. Однако В. Чмилите-Нильсен признает, что на данный момент наибольшую поддержку получает именно она.
"Планируем до конца месяца, судя по всему, получить все предложения от отделений и принять решение в правлении партии, затем – в совете. Мы соблюдаем намеченные сроки", – сказала она.
"Да, мое имя упоминается чаще всего", – сказала В. Чмилите-Нильсен.
И все же спикер Сейма уклонилась от ответа на вопрос, приняла ли она решение участвовать в выборах.
"Ответ станет известен по истечении срока (выдвижения кандидатов)", – подытожила она.