Спикер Сейма отправится в Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском

Визит, единогласно одобренный правлением Сейма, запланирован на 12-14 ноября.

В ходе визита спикер Сейма намерена встретиться и с другими высокими представителями Ватикана.

Ранее спикер Сейма заявила, что в ходе этого визита намерена выразить позицию Литвы относительно развязанной Россией войны в Украине.

"Я думаю, что война России в Украине будет одной из главных тем", - сказала тогда В. Чмилите-Нильсен.

ELTA напоминает, что собравшейся в католической церкви в Санкт-Петербурге группе Папа Римский сказал, что "вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, (страны) большой культуры и большой человечности", - говорится в распространенном в сети видеоролике.

Киев обвинил Папу Римского Франциска в распространении "имперской пропаганды" в видеообращении к молодым католикам России.