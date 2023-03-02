Спикер Сейма: от победы Украины будет зависеть будущее Европы

"Вместо того, чтобы спрашивать, готова ли Европа к трудностям, поддерживая Украину, мы должны спросить, готова ли Европа к трудностям, с которыми она столкнется, если не поддержит Украину и не примет меры против России. В этом случае мы увидели бы, что другого выхода нет", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

Согласно пресс-релизу, говоря шахматными терминами, глава парламента предложила видеть ходы такими, какие они есть, а не такими, какими мы хотим их видеть.

"Однако важно не обмануться, потому что Путин играет без правил. На самом деле кремлевскому режиму чужды и непонятны правила, конвенции и договоренности. В условиях искаженного мышления России важность таких демократических сил, как Соединенное Королевство, только возрастает, они могут помочь восстановить международный порядок, основанный на верховенстве закона, уважении суверенитета и территориальной целостности друг друга", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

По словам спикера Сейма, лидерство Великобритании важно еще и в том аспекте, что от победы Украины будет зависеть будущее Европы, альфой и омегой которой сейчас стала Украина.

"Последнее выступление Путина не оставило сомнений в том, что Россия готова к долгосрочной конфронтации с Западом. Поэтому наше единство, коллективные решения и индивидуальные национальные усилия определят, какой будет Европа в будущем. Чтобы в будущем нам не пришлось сожалеть о принятых с опозданием или не принятых решениях, нужно действовать сейчас", - убеждена В. Чмилите-Нильсен.

По словам главы парламента, в ближайшее время необходимо принять решения относительно поддержки Украины современным оружием, продолжить финансовую, энергетическую и другую помощь, расширить санкции, усилить международную изоляцию, подготовиться к восстановлению разрушенной Украины и привлечь к ответственности всех, кто способствовал военным преступлениям.

"И, конечно, Соединенное Королевство может дать четкий сигнал Украине о НАТО. На этой конференции я повторила то, что говорила на других встречах, что время пустых обещаний прошло, и на Вильнюсском саммите НАТО мы должны представить Киеву четкую будущую стратегию развития членства. Конечно, я говорила, что в Вильнюсе нам нужно еще больше укреплять восточный фланг НАТО и, в частности, защищать страны Балтии", - подчеркнула В. Чмилите-Нильсен.

В заключение спикер Сейма сказала, что твердо верит в то, что "судьба Европы находится в наших руках, а не в руках авторитарных государств. Воспользовавшись потрясением от вторжения России в Украину, мы должны обновить европейский континент и трансатлантические отношения. Я верю, что мы преодолеем все трудности. Сейчас главное – это победа Украины".