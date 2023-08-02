Спикер Сейма: окончательное решение либералов по президентским выборам - в конце года

"Уже видно, что большинство кандидатов, по-видимому, намерены объявить о своем решении в конце года, что вполне понятно, логично и рационально", - в среду "Žinių radijas" сказала В. Чмилите-Нильсен.
"У нас (Движения либералов) будет съезд в сентябре. Думаю, мы это обсудим. Но прогнозирую, что окончательное решение о том, будет ли у нас свой кандидат или будем поддерживать кого-то другого, – мы объявим в конце года", - позицию партии изложила политик и указала, что в рядах партии по этому вопросу продолжаются дискуссии.
Ближайшие выборы главы страны состоятся в мае 2024 г. Пока о планах баллотироваться на пост президента сообщил только член Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Аурелиюс Верига.
Действующий глава страны Гитанас Науседа также в конце года намерен решить, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок.
На выборах 2019 г. главой государства был избран Г. Науседа, который во втором туре голосования опередил тогдашнего члена Сейма Ингриду Шимоните.