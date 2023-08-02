02 августа 2023 г. 11:03

Спикер Сейма: окончательное решение либералов по президентским выборам - в конце года

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Председатель Движения либералов, спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что возглавляемая ею политическая сила о кандидате в президенты сообщит в конце этого года. Однако политик пока не раскрывает, рассматривает ли она возможность баллотироваться на пост президента.

"Уже видно, что большинство кандидатов, по-видимому, намерены объявить о своем решении в конце года, что вполне понятно, логично и рационально", - в среду "Žinių radijas" сказала В. Чмилите-Нильсен.

"У нас (Движения либералов) будет съезд в сентябре. Думаю, мы это обсудим. Но прогнозирую, что окончательное решение о том, будет ли у нас свой кандидат или будем поддерживать кого-то другого, – мы объявим в конце года", - позицию партии изложила политик и указала, что в рядах партии по этому вопросу продолжаются дискуссии.

Ближайшие выборы главы страны состоятся в мае 2024 г. Пока о планах баллотироваться на пост президента сообщил только член Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Аурелиюс Верига.

Действующий глава страны Гитанас Науседа также в конце года намерен решить, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок.

На выборах 2019 г. главой государства был избран Г. Науседа, который во втором туре голосования опередил тогдашнего члена Сейма Ингриду Шимоните.

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