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Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен считает, что в долгосрочной перспективе в Литве неизбежно будет введена всеобщая воинская обязанность. По словам политика, поскольку Россия продолжает войну в Украине и продолжает угрожать другим западным демократиям, Литва обязана реагировать на возникающие угрозы и укреплять свою национальную оборону. Поэтому, по мнению либерала, помимо создания дивизионной воинской части и дислокации немецкой бригады важным элементом системы обороны является и всеобщая воинская обязанность.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© ELTA / Dainius Labutis

"Литва должна реагировать соответствующим образом. Дивизия, подготовка к приему бригады здесь, в Литве, и всеобщая воинская обязанность – это все три важные вещи, которые нам предстоит сделать", - в среду радиостанции "Žinių radijas" сказала глава парламента.

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"Я думаю, очевидно, что мы движемся к всеобщей воинской обязанности", - подчеркнула она.

Когда почти год назад было подписано соглашение парламентских партий об оборонной политике, политические силы расходились во мнениях относительно положений об обязательной воинской обязанности, поэтому инициатива о всеобщей воинской обязанности не была включена в документ.

На вопрос о несовместимости этих позиций В. Чмилите-Нильсен сказала, что считает, что различия во взглядах минимальны.

"Я думаю, что различия, если они и есть, в основном очень невелики. Все мы понимаем, что оборона и безопасность страны сейчас является важной темой. И той темой, которая вызывает наименьшие разногласия", - рассуждала она.

Кроме того, политик отметила, что принцип всеобщего призыва будет введен не сразу – это, по ее словам, требует времени и ресурсов. Поэтому, продолжила либерал, процесс следует разделить на несколько этапов.

"Просто бравурно объявить, что это произойдет завтра, не означает, что так и будет. Я думаю, что этот план необходимо разделить на этапы", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

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