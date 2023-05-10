"Литва должна реагировать соответствующим образом. Дивизия, подготовка к приему бригады здесь, в Литве, и всеобщая воинская обязанность – это все три важные вещи, которые нам предстоит сделать", - в среду радиостанции "Žinių radijas" сказала глава парламента.

"Я думаю, очевидно, что мы движемся к всеобщей воинской обязанности", - подчеркнула она.

Когда почти год назад было подписано соглашение парламентских партий об оборонной политике, политические силы расходились во мнениях относительно положений об обязательной воинской обязанности, поэтому инициатива о всеобщей воинской обязанности не была включена в документ.

На вопрос о несовместимости этих позиций В. Чмилите-Нильсен сказала, что считает, что различия во взглядах минимальны.

"Я думаю, что различия, если они и есть, в основном очень невелики. Все мы понимаем, что оборона и безопасность страны сейчас является важной темой. И той темой, которая вызывает наименьшие разногласия", - рассуждала она.

Кроме того, политик отметила, что принцип всеобщего призыва будет введен не сразу – это, по ее словам, требует времени и ресурсов. Поэтому, продолжила либерал, процесс следует разделить на несколько этапов.

"Просто бравурно объявить, что это произойдет завтра, не означает, что так и будет. Я думаю, что этот план необходимо разделить на этапы", - сказала В. Чмилите-Нильсен.