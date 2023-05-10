"Литва должна реагировать соответствующим образом. Дивизия, подготовка к приему бригады здесь, в Литве, и всеобщая воинская обязанность – это все три важные вещи, которые нам предстоит сделать", - в среду радиостанции "Žinių radijas" сказала глава парламента.
"Я думаю, очевидно, что мы движемся к всеобщей воинской обязанности", - подчеркнула она.
Когда почти год назад было подписано соглашение парламентских партий об оборонной политике, политические силы расходились во мнениях относительно положений об обязательной воинской обязанности, поэтому инициатива о всеобщей воинской обязанности не была включена в документ.
На вопрос о несовместимости этих позиций В. Чмилите-Нильсен сказала, что считает, что различия во взглядах минимальны.
"Я думаю, что различия, если они и есть, в основном очень невелики. Все мы понимаем, что оборона и безопасность страны сейчас является важной темой. И той темой, которая вызывает наименьшие разногласия", - рассуждала она.
Кроме того, политик отметила, что принцип всеобщего призыва будет введен не сразу – это, по ее словам, требует времени и ресурсов. Поэтому, продолжила либерал, процесс следует разделить на несколько этапов.
"Просто бравурно объявить, что это произойдет завтра, не означает, что так и будет. Я думаю, что этот план необходимо разделить на этапы", - сказала В. Чмилите-Нильсен.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперт о ценах в магазинах: судя по акциям, наценки немаленькие
Новейшее исследование портала Pricer.lt показало, что в...
Вильнюсская полиция: 9 мая зафиксированы два правонарушения, без серьезных инцидентов
Во вторник, 9 мая , в Вильнюсском округе сотрудники...
Мэр Вильнюса объяснил, почему муниципалитет отказывается от сужения улиц
Сужение улиц в Вильнюсе - не новость для жителей,...
Эфир Delfi c писателем, публицистом и сатириком Виктором Шендеровичем
11 мая в Вильнюсе писатель Виктор Шендерович...
Часть парка Вингис закрыта на две недели: такого концерта в Литве еще не было
Вильнюсская община жителей Науяместиса удивлена - за...