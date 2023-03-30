"Очень досадно, что нам до сих пор приходится убеждать такие организации, как Международный олимпийский комитет, в том, что единственным приглашением для России на данный момент может быть только в международный трибунал. Четкая позиция национальных парламентов по этому вопросу очень важна, особенно в преддверии Олимпийских игр в Париже", - убеждена В. Чмилите-Нильсен.
При этом глава парламента добавляет, что в условиях, когда в Украине идет война, а ее спортсмены, тренеры и дети каждый день гибнут от российских ракет и бомб, разговоры о том, что не стоит смешивать спорт и политику, циничны.
"Нет ни малейших сомнений, что Россия и Беларусь используют спорт для пропаганды и будут пытаться найти пути возвращения к олимпийскому движению, международным спортивным соревнованиям. И, к сожалению, такие пути находят", - говорит В. Чмилите-Нильсен.
Поэтому, по словам главы парламента, в данный момент необходимо сделать все, чтобы Россия и Беларусь никоим образом не обходили санкции, не использовали никакие лазейки для распространения своей ядовитой пропаганды, и никто не финансировал эту жестокую войну, говорится в сообщении Сейма.
"Мы считаем, что данные запреты для российских и белорусских спортсменов должны применяться до тех пор, пока Россия не прекратит военную агрессию против Украины, не выведет свои силы с международно признанных границ ее территории, не обеспечит ответственность за агрессию и военные преступления, полностью не возместит причиненный Украине ущерб, а сотрудничество с агрессорами в соответствии с международным порядком, основанным на правилах, снова станет возможным", - писала в письмах В. Чмилите-Нильсен.
ELTA напоминает, что во вторник, несмотря на резкую критику, МОК объявил об открытии дверей для возвращения российских и белорусских спортсменов в мировой спорт. Исполнительный комитет решил, что международные федерации могут допускать спортсменов к соревнованиям при определенных условиях. 13 месяцев назад, сразу после вторжения России в Украину, большинство федераций прислушались к рекомендации МОК исключить российских и белорусских спортсменов из соревнований.
Среди условий МОК – строгий нейтралитет, соблюдение антидопингового кодекса и доказательство того, что спортсмен активно не поддерживает войну. Спортсмены, состоящие в армии России и Беларуси, не смогут участвовать в соревнованиях, как и команды обеих стран. Решение об участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято "в надлежащее время".
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