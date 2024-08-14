Спикер Сейма о скандале вокруг виллы семьи Ландсбергисов: это станет уроком политикам

„Была новость, и это, пожалуй, урок всем политикам, что лучше говорить максимально открыто обо всех крупных покупках, потому что рано или поздно, а зачастую именно во время выборов, выясняется подобная информация“, – заявила спикер Сейма в эфире LRT.
Как сообщалось в среду, оппозиция намерена задать министру ряд вопросов с целью выяснить, почему семья министра приобрела роскошную недвижимость одновременно с началом полномасштабного вторжения России в Украину и не является ли это двусмысленным сигналом.
Парламентариев также интересует, не использовал ли Г. Ландсбергис свой министерский статус, чтобы попросить помощи у представителей греческого правительства и были ли ему предоставлены дополнительные уступки.
По мнению председателя парламента, вопросы, поднятые оппозицией министру, во многом определяются предстоящими выборами в Сейм.
На прошлой неделе портал lrytas.lt сообщил о приобретенной семьей Г. Ландсбергиса роскошной вилле на греческом острове Эгина. По данным портала, участок с постройками зарегистрирован на имя супруги министра Аустеи Ландсбергене.
Как сообщил lrytas.lt, за эту недвижимость в феврале 2022 года А. Ландсбергене внесла аванс в размере 225 тыс. евро. После появления публикации в публичном пространстве возникли вопросы по поводу совпадения сроков покупки участка с началом полномасштабного вторжения России в Украину.
В имущественных декларациях А. Ландсбергене за 2022–2023 гг. указано наличие зарубежной недвижимости стоимостью 795 тыс. евро.