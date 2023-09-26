Спикер Сейма о парламентариях, умолчавших о своем членстве в компартии: следует обновить факты биографии

"Это (расследование – ELTA) лишний раз показывает, что политикам следует указывать и обновлять те факты биографии, которые могут иметь значение. Потому что рано или поздно они все равно становятся явными", – заявила во вторник журналистам в Сейме В. Чмилите-Нильсен.
Поэтому Чмилите-Нильсен намерена поддержать внесенные в Сейм поправки к Избирательному кодексу, предлагающие обязать политиков сообщать о своей принадлежности к бывшим компартиям и указывать ранее занимавшиеся в них должности.
"И фракция, и я сама намерены одобрить. Я думаю, что поддержка будет получена", – сказала она.
"Это важно, если добровольно, как мы видим, (...) норма не работает и все время какая-то информация забывается. И, кажется, в обществе именно этот факт является достаточно важным. Этот путь – обязать политиков, и тогда все было бы яснее", – сказала она.
Как сообщалось ранее, в документах компартии Литвы, хранящихся в литовских архивах, были обнаружены дела 12 нынешних парламентариев. Об этом сообщил во вторник портал 15min.lt.
По данным расследования портала 15min.lt, членами компартии были члены фракции демократов "Во имя Литвы" Вилия Таргамадзе, Альгирдас Стончайтис, Зигмантас Бальчитис, Лайма Нагене, а также член фракции социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Людас Йонайтис, представители фракции Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Антанас Винкус, Дайнюс Кепянис, Риманте Шалашевичюте и Альгимантас Думбрава.
По данным расследования портала 15min., в списках компартии обнаружены и фамилии представителей фракции нынешнего правящего большинства Сейма – Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) – Кястутис Масюлис и Альгис Стрельчюнас, а также член фракции Партии свободы Артурас Жукаускас.
Вышеуказанные парламентарии умолчали в своих биографиях о членстве в компартии.