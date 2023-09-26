Спикер Сейма о парламентариях, умолчавших о своем членстве в компартии: следует обновить факты биографии

"Это (расследование – ELTA) лишний раз показывает, что политикам следует указывать и обновлять те факты биографии, которые могут иметь значение. Потому что рано или поздно они все равно становятся явными", – заявила во вторник журналистам в Сейме В. Чмилите-Нильсен.

Поэтому Чмилите-Нильсен намерена поддержать внесенные в Сейм поправки к Избирательному кодексу, предлагающие обязать политиков сообщать о своей принадлежности к бывшим компартиям и указывать ранее занимавшиеся в них должности.

"И фракция, и я сама намерены одобрить. Я думаю, что поддержка будет получена", – сказала она.

"Это важно, если добровольно, как мы видим, (...) норма не работает и все время какая-то информация забывается. И, кажется, в обществе именно этот факт является достаточно важным. Этот путь – обязать политиков, и тогда все было бы яснее", – сказала она.