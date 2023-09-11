Спикер Сейма о начавшейся осенней сессии: она пройдет на фоне внешних и внутренних вызовов

"По мере приближения выборов популистская риторика неизбежно будет усиливаться, и мы должны быть к этому готовы. Хотя популизм в определенном смысле является естественной частью демократии, при создании устойчивого общества всеобщего благосостояния, основанного на принципе всеобъемлющей безопасности, его следует признавать и избегать, слишком простые решения проблем обычно оказываются неправильными или заведомо вводящими в заблуждение", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

По ее словам, основная задача нынешней сессии – принятие закона о госбюджете на 2024 г. Глава Сейма прогнозирует, что на его обсуждения обязательно повлияет предвыборная напряженность, она уже чувствуется.

Однако стоит помнить, что партии подписали два национальных соглашения – о национальной обороне и политике в области образования, поэтому естественно, что, помимо стратегических инфраструктурных проектов, этому в первую очередь следует уделить внимание.