Спикер Сейма о начавшейся осенней сессии: она пройдет на фоне внешних и внутренних вызовов

"По мере приближения выборов популистская риторика неизбежно будет усиливаться, и мы должны быть к этому готовы. Хотя популизм в определенном смысле является естественной частью демократии, при создании устойчивого общества всеобщего благосостояния, основанного на принципе всеобъемлющей безопасности, его следует признавать и избегать, слишком простые решения проблем обычно оказываются неправильными или заведомо вводящими в заблуждение", - сказала В. Чмилите-Нильсен.
По ее словам, основная задача нынешней сессии – принятие закона о госбюджете на 2024 г. Глава Сейма прогнозирует, что на его обсуждения обязательно повлияет предвыборная напряженность, она уже чувствуется.
Однако стоит помнить, что партии подписали два национальных соглашения – о национальной обороне и политике в области образования, поэтому естественно, что, помимо стратегических инфраструктурных проектов, этому в первую очередь следует уделить внимание.
В. Чмилите-Нильсен надеется, что парламентариям хватит политической мудрости. "Балансирование всех интересов и различных, объективных и продиктованных политическим циклом напряжений потребует большой политической мудрости, которой, я уверена, нам хватит", - заявила спикер парламента.
Она подчеркнула, что принципиальные приоритеты Сейма этой каденции не меняются.
"Одним из главных является всеобъемлющая безопасность. Я уже много раз говорила об этом, это остается актуальным и в начале нового политического сезона.
Существует уровень национальной безопасности, где подчеркивается готовность государства эффективно противостоять внешней агрессии.
Государство должно быть готово противостоять угрозам и защитить своих граждан.
Не менее важным является социальная безопасность и защита наиболее уязвимых групп. Здесь и уровень жизни, обеспечивающий достойную жизнь, и также права и свободы человека, которыми в условиях либеральной демократии нельзя жертвовать во имя высших национальных интересов, ни противопоставлять социальной безопасности или экономическому благополучию отдельных групп", - сказала В. Чмилите-Нильсен.
Собравшимся на осеннюю сессию парламентариям она пожелала ответственности и мудрости.
Проект программы сессионных работ включает 469 проектов правовых актов (без сопутствующих правовых актов), представленных президентом Республики Гитанасом Науседой (10 проектов правовых актов), Правительством (82 проекта правовых актов), комитетами, фракциями и парламентариями.