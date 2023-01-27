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В Международный день памяти жертв Холокоста спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что вскоре после того, как правитель Литвы Гедиминас разослал письма, приглашая ремесленников, купцов и всех людей доброй воли прибыть в Вильнюс и внести свой вклад в процветание государства, в Литве появились евреи – народ, с которым литовцы жили бок о бок на протяжении всех последующих столетий.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© ELTA / Dainius Labutis

"Еврейский народ в исторической Литве создал мощную религиозно-культурную традицию литваков, благодаря которой один из ее центров — Вильнюс — стал именоваться Северным Иерусалимом. Светская еврейская культура прошлого столетия в Литве также породила немало выдающихся имен. Часть из них уже вернулась в нашу память, часть – еще только возвращается", – говорится в пресс-релизе В. Чмилите-Нильсен.

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По словам спикера Сейма, хоть иногда и говорят, что Холокост перечеркнул все, а потери были колоссальные, невообразимые, тем не менее еврейская культура и еврейская община в Литве выжила.

"Холокост стал частью культуры памяти, объектом научных, художественных и нравственных рефлексий. Трагедия, которая как увеличительное стекло выявляет истинные ценности, показывает, как хрупка жизнь, как переменчива жизнь. И как необходимо делать все, чтобы тот ужас не повторился. Сегодня только в наших силах сделать так, чтобы та положительная энергия возможностей, которую мы копили со времен Гедиминаса, была использована наилучшим образом", – убеждена В. Чмилите-Нильсен.

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