Спикер Сейма о 80-ой годовщине со дня ликвидации Вильнюсского гетто: давайте помнить, чтобы это никогда не повторилось!

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas

Отмечая 80-ую годовщину со дня ликвидации Вильнюсского гетто, спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что это важная и трагическая годовщина, это конец, давший начало новой истории – истории памяти.

"Это печальный, чрезвычайно трагический конец впечатляющей истории, которая по крупицам создавалась на протяжении почти семи столетий.

Это конец без конца, будто повисший вопрос, как все-таки могло случиться, что за такой исторически незначительный промежуток времени, всего за пару лет, были перечеркнуты усилия почти тридцати поколений.

Это конец, давший начало новой истории – истории памяти, которая требует сосредоточенности и уважения, эмпатии и понимания", – заявила В. Чмилите-Нильсен на торжественном мероприятии в Сейме, приуроченном к 80-ой годовщине со дня ликвидации Вильнюсского гетто.

Обращаясь к послам, ко всем пережившим Холокост, к спасателям и членам их семей, парламентариям, глава Парламента отметила, что "память не поможет вернуть ту жизнь, полную энергии, жизненных сил, мечтаний, идеалов, но может сделать эту жизнь более чуткой, значимой и справедливой".

"Поэтому давайте помнить, чтобы это никогда не повторилось!", – призвала спикер Сейма.

В своем выступлении с трибуны Сейма В. Чмилите-Нильсен обратила внимание на то, что в этом году отмечаются две даты: 80-летие ликвидации Вильнюсского гетто и 700-летие основания Вильнюса.
"Эти две даты неразрывно связаны между собой, как начало и конец истории", – сказала она.

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