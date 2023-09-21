Спикер Сейма о 80-ой годовщине со дня ликвидации Вильнюсского гетто: давайте помнить, чтобы это никогда не повторилось!

"Это печальный, чрезвычайно трагический конец впечатляющей истории, которая по крупицам создавалась на протяжении почти семи столетий.

Это конец без конца, будто повисший вопрос, как все-таки могло случиться, что за такой исторически незначительный промежуток времени, всего за пару лет, были перечеркнуты усилия почти тридцати поколений.

Это конец, давший начало новой истории – истории памяти, которая требует сосредоточенности и уважения, эмпатии и понимания", – заявила В. Чмилите-Нильсен на торжественном мероприятии в Сейме, приуроченном к 80-ой годовщине со дня ликвидации Вильнюсского гетто.

Обращаясь к послам, ко всем пережившим Холокост, к спасателям и членам их семей, парламентариям, глава Парламента отметила, что "память не поможет вернуть ту жизнь, полную энергии, жизненных сил, мечтаний, идеалов, но может сделать эту жизнь более чуткой, значимой и справедливой".

"Поэтому давайте помнить, чтобы это никогда не повторилось!", – призвала спикер Сейма.