"Не вижу причин, почему Ж. Павилёнис должен быть снят с должности председателя комитета, даже если его высказывания кого-то задели, не понравились и показались недостаточно дипломатичными, это часть работы члена Сейма", - сказала спикер радио LRT в среду.
По ее словам, правление Сейма в среду задаст вопросы Ж. Павилёнису, выслушает его, однако никаких действий после этого предпринимать не намерено.
Оппозиционная Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) призывает Ж. Павилёниса уйти с должности председателя парламентского КИД после его визита в Грузию.
По мнению социал-демократов, консерватор Ж. Павилёнис, отправленный посредничать в дипломатическую миссию в Грузию, "вместо того, чтобы проводить внешнюю политику государства, вел себя непрофессионально, навредил литовско-грузинским отношниям, нанес репутационный урон Литве".
Ж. Павилёнис говорит, что понимает желание социал-демократов защитить родственную им правящую партию Грузии, однако отмечает, что замечания Тбилиси в связи с ситуацией в стране высказали и представители других западных государств.
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