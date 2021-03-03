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Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что не видит причин, по которым консерватор Жигимантас Павилёнис должен уйти с должности председателя парламентского Комитета по иностранным делам (КИД).
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI / Domantas Pipas

"Не вижу причин, почему Ж. Павилёнис должен быть снят с должности председателя комитета, даже если его высказывания кого-то задели, не понравились и показались недостаточно дипломатичными, это часть работы члена Сейма", - сказала спикер радио LRT в среду.

По ее словам, правление Сейма в среду задаст вопросы Ж. Павилёнису, выслушает его, однако никаких действий после этого предпринимать не намерено.

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Оппозиционная Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) призывает Ж. Павилёниса уйти с должности председателя парламентского КИД после его визита в Грузию.

По мнению социал-демократов, консерватор Ж. Павилёнис, отправленный посредничать в дипломатическую миссию в Грузию, "вместо того, чтобы проводить внешнюю политику государства, вел себя непрофессионально, навредил литовско-грузинским отношниям, нанес репутационный урон Литве".

Ж. Павилёнис говорит, что понимает желание социал-демократов защитить родственную им правящую партию Грузии, однако отмечает, что замечания Тбилиси в связи с ситуацией в стране высказали и представители других западных государств.

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