Спикер Сейма не видит угрозы экономического кризиса: нет оснований для самого мрачного сценария

"Естественно, есть более темные, более мрачные оценки и прогнозы. Другие довольно оптимистично говорят о будущем. Промышленность, являющаяся одной из опор нашей экономики, в принципе достаточно рационально оценивает ситуацию, не драматизирует ее и не описывает будущее в самых мрачных красках. Я думаю, что нет причин говорить о таких мрачных сценариях", — пояснила в пятницу В. Чмилите-Нильсен в интервью радиостанции LRT radijas.
Спикер Сейма заверила, что за последние несколько лет кризисы и испытания закалили литовскую экономику, поэтому бизнес сможет приспособиться.
"Да, этот год, как и все предыдущие, будет нелегким, но нас закалили различные кризисы и испытания. Наш бизнес гибкий, и я думаю, что мы сможем справиться с этой ситуацией", – заверила она.
ELTA напоминает, что в первом квартале 2023 г. валовой внутренний продукт (ВВП) страны в сопоставимых ценах составил 15,8 млрд евро. По сравнению с четвертым кварталом 2022 года изменение реального ВВП без учета влияния факторов сезонности и количества рабочих дней было отрицательным и составило -3 процента.
Уже второй квартал подряд в Литве фиксируется отрицательное изменение ВВП.
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