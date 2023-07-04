Спикер Сейма не согласна с президентом: решения в Сейме не принимаются со злым умыслом

«Во-первых, я не одобряю, чтобы кто-то принимал решения в Сейме — по крайней мере я — на основе злого умысла или каких-то эмоций. Это был бы совершенно неуместный принцип работы», — заявила журналистам в Сейме В. Чмилите-Нильсен, реагируя на комментарии президента Гитанаса Науседы.
Глава страны в понедельник отметил, что Сейм допустил ошибку, не прислушавшись к предложениям президента относительно национальных санкций против граждан России и Беларуси.
«Напомним, президент наложил вето на закон, установив и сказав, что мы должны применять один и тот же правовой режим к этим выходцам из России и Беларуси. Я бы сказал, что правящее большинство скрепя сердце отклонило это вето - ну, теперь они стоят в разногласиях", - сказал Г.Науседа в интервью телевидению LNK в понедельник.
В. Чмилите-Нильсен подчеркивает, что Сейм действительно не ошибся в этом вопросе. По ее словам, при принятии закона о национальных санкциях в отношении граждан России и Беларуси учитывалась специфика обществ обеих стран.
«Во время долгих и сложных дебатов в Сейме я подумал, что мы приняли правильное решение. «Литва не ставит знак равенства между народом России, который, можно предположить, во многом поддерживает войну Путина, и белорусами», — сказала она.
По словам политика, тот факт, что в Беларуси могут находиться наемники "Вагнера", ситуацию не меняет.
"Говорить о том, что мы должны вернуться к этому вопросу из-за группы Вагнера, мне не кажется логичным и рациональным", - сказал политик.
«Даже если члены группы Вагнера окажутся в Беларуси, они будут такими же гражданами России», — заключил глава Сейма.
Чуть ранее критику президента оценил и председатель консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.