04 июля 2023 г. 10:42

Спикер Сейма не согласна с президентом: решения в Сейме не принимаются со злым умыслом

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, комментируя высказывание президента, отмечает, что отклонение парламентом вето главы государства на национальные санкции в отношении граждан России и Беларуси было осуществлено не со злым умыслом.

«Во-первых, я не одобряю, чтобы кто-то принимал решения в Сейме — по крайней мере я — на основе злого умысла или каких-то эмоций. Это был бы совершенно неуместный принцип работы», — заявила журналистам в Сейме В. Чмилите-Нильсен, реагируя на комментарии президента Гитанаса Науседы.

Глава страны в понедельник отметил, что Сейм допустил ошибку, не прислушавшись к предложениям президента относительно национальных санкций против граждан России и Беларуси.

«Напомним, президент наложил вето на закон, установив и сказав, что мы должны применять один и тот же правовой режим к этим выходцам из России и Беларуси. Я бы сказал, что правящее большинство скрепя сердце отклонило это вето - ну, теперь они стоят в разногласиях", - сказал Г.Науседа в интервью телевидению LNK в понедельник.

В. Чмилите-Нильсен подчеркивает, что Сейм действительно не ошибся в этом вопросе. По ее словам, при принятии закона о национальных санкциях в отношении граждан России и Беларуси учитывалась специфика обществ обеих стран.

«Во время долгих и сложных дебатов в Сейме я подумал, что мы приняли правильное решение. «Литва не ставит знак равенства между народом России, который, можно предположить, во многом поддерживает войну Путина, и белорусами», — сказала она.

По словам политика, тот факт, что в Беларуси могут находиться наемники "Вагнера", ситуацию не меняет.

"Говорить о том, что мы должны вернуться к этому вопросу из-за группы Вагнера, мне не кажется логичным и рациональным", - сказал политик.
«Даже если члены группы Вагнера окажутся в Беларуси, они будут такими же гражданами России», — заключил глава Сейма.

Чуть ранее критику президента оценил и председатель консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

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