Спикер Сейма не согласна с президентом: решения в Сейме не принимаются со злым умыслом

«Во-первых, я не одобряю, чтобы кто-то принимал решения в Сейме — по крайней мере я — на основе злого умысла или каких-то эмоций. Это был бы совершенно неуместный принцип работы», — заявила журналистам в Сейме В. Чмилите-Нильсен, реагируя на комментарии президента Гитанаса Науседы.

Глава страны в понедельник отметил, что Сейм допустил ошибку, не прислушавшись к предложениям президента относительно национальных санкций против граждан России и Беларуси.

«Напомним, президент наложил вето на закон, установив и сказав, что мы должны применять один и тот же правовой режим к этим выходцам из России и Беларуси. Я бы сказал, что правящее большинство скрепя сердце отклонило это вето - ну, теперь они стоят в разногласиях", - сказал Г.Науседа в интервью телевидению LNK в понедельник.

В. Чмилите-Нильсен подчеркивает, что Сейм действительно не ошибся в этом вопросе. По ее словам, при принятии закона о национальных санкциях в отношении граждан России и Беларуси учитывалась специфика обществ обеих стран.