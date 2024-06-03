Спикер Сейма не исключает возможность стать кандидатом в ЕК: мы готовы рассмотреть все возможные варианты

Еще осенью прошлого года delfi.lt писал об одобренном правлением Партии свободы плане, в котором обсуждались действия на случай, если партнеры по коалиции не поддержат должным образом проект закона о Гражданском союзе, что особенно важно для данной партии. В документе говорится, что в случае провала принятия закона Партия свободы "может быть вынуждена" заблокировать всех кандидатов от СО-ХДЛ в ЕК.