Спикер Сейма: надо приложить еще больше усилий, чтобы Украине было чем защищаться

"В нынешний период, когда Украина сталкивается с весенне-летним усилением агрессии со стороны России, особенно важно, чтобы мы, демократии, приложили еще большие усилия, чтобы Украине было чем защищаться и она могла успешно защититься", - сказала она на пресс-конференции в понедельник.

"Приближаются очень важные выборы в Европарламент, я знаю, что в Литве проходят президентские выборы, поэтому хотела бы подчеркнуть, что мы все сейчас сталкиваемся с угрозой российской пропаганды. Чехи расследовали деятельность очень важной прокремлевской сети, которая несколько недель назад финансировалась Россией. Это показывает, что мы все еще сталкиваемся с этой угрозой. Мы хрупкие, поэтому нам нужно очень тесно сотрудничать, потому что только крепкое партнерство поможет нам выстоять", - подчеркнула она.