Спикер Сейма на встрече с главой Европарламента: переговоры с Украиной чрезвычайно важны

"Декабрьские решения Совета Европы о начале переговоров с Украиной и Молдовой были очень важными. Сейчас наша ближайшая задача – как можно скорее превратить политические заявления в конкретные шаги", – сказала В. Чмилите-Нильсен.

"Я не сомневаюсь, что будут попытки сорвать этот процесс, Россия попытается помешать ему не только военными действиями. Мы должны опираться на мирный план Зеленского, продолжать применять санкции и немедленно начать обсуждение 13-го пакета санкций ЕС. Пришло время найти решение по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины", - добавила она.