Спикер Сейма: мнение оппозиции о Жемайтайтисе меняется

"Я понимаю, что есть определенные изменения по поводу (оценки – ELTA) риторики Ремигиюса Жемайтайтиса. Видимо, на это влияют и его последующие заявления, теперь уже на фоне войны в Израиле", – заявила журналистам перед заседанием Сейма В. Чмилите-Нильсен.

Во вторник специальная комиссия по импичменту запросит у Сейма дополнительное время для оценки последних заявлений депутата Р. Жемайтайтиса после нападения группировки "Хамас" на Израиль. Работу комиссии просят продлить до 6 ноября. Также в очередной раз оппозиционные фракции Сейма будут приглашены войти в комиссию по импичменту.

По мнению спикера Сейма, это рациональное предложение, гарантирующее, что Р. Жемайтайтис, уклоняющийся от процедуры импичмента, будет иметь все возможности для участия.