"Это мог бы быть логичный шаг в условиях, когда мы видим своего рода второй этап гибридной атаки Александра Лукашенко, потому что первый этап был успешно отражен и Литвой, Латвией, и Польшей, поэтому теперь идет поиск других путей. Естественно, Литва, в свою очередь, тоже должна рассматривать разные реакции", – сказала в понедельник BNS Виктория Чмилите-Нильсен.

По ее словам, ситуация на границе с Беларусью находится под постоянным контролем, решения будут зависеть от того, как там будут развиваться события.

Министр внутренних дел Агне Билотайте в понедельник сообщила, что из-за скопления нелегальных мигрантов на границе Беларуси с Польшей Министерство внутренних дел предлагает ввести в Литве чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью самоуправлениях.

Дислоцированные в Польше у границы с Беларусью силы в понедельник предотвратили попытку мигрантов прорваться на территорию страны из Беларуси. В страну, по словам должностных лиц, хотели прорваться сотни мигрантов.

По словам Главы Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамаса Любаеваса, согласно данным разных источников, на границе с Польшей может находиться от 1 до 5 тысяч нелегальных мигрантов.

В этом году в Литву из Беларуси незаконно попали более 4,2 тыс. мигрантов, однако с августа, когда пограничники стали применять тактику разворота и недопущения в страну, не было впущено еще почти 6 тыс. нелегалов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. По этой причине в Литве объявлена экстремальная ситуация.