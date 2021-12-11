"Решение проблем не должно создавать новые проблемы. И то, что сейчас происходит, похоже на это. На действия, которые не решают ситуацию, а только усложняют ее. Не ошибающихся нет, и те, кто сегодня говорят, что отставка решит проблемы, на мой взгляд, тоже ошибаются", - заявила глава парламента в своем посте в Facebook.

В пятницу министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис направил премьер-министру Ингриде Шимоните письменное заявление об отставке в связи с продолжением транзита удобрений "Беларуськалия" через Литву. Министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис также объявил о своем намерении уйти, но пока не подавал официального заявления.

В связи с ситуацией оппозиция Сейма призвала министров уйти в отставку на этой неделе.

"Неужели репутации Литвы нанесен такой ущерб? Или это было бы сделано, если бы мы показали, как мы реагируем на сложные ситуации? Поворачивая, отступая или или меняя направление", - сказала спикер Сейма.

По ее словам, нынешняя зима должна стать "поворотным моментом пандемии", миграционный кризис также "только-только утих".

"Я понимаю эмоции, чувство ответственности, задранную планку. Все это может служить для оптимальных решений, а не для горячих реакций. В шахматах бывают такие сложные ситуации, когда нет хороших решений и нужно выбирать наименьшее из зол. Хотелось бы, чтобы мы действительно выбирали наименьшее из зол после рациональной оценки возможных последствий", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что после заявлений министров транспорта и иностранных дел об их готовности подать в отставку нельзя ждать, пока эти решения получат оценку премьера Ингриды Шимоните. По его словам, обычно политики подают заявление об уходе и тогда другие институции принимают соответствующие решения.

После вступления в силу в среду санкций США для "Беларуськалия" их транзит через Литву не остановился. Поскольку "Беларуськалий" еще в ноябре провел авансовый платеж ЛЖД за услуги, этих средств может хватить для перевозок в декабре, январе и феврале.

Правительство Литвы уже после вступления санкций в силу объявило, что добивается расторжения договора Литовских железных дорог с "Беларуськалием", хотя утверждает, что санкции США к транзиту удобрений в Литве напрямую не применяются.