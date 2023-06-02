Спикер Сейма сказала, что коллективные парламентские действия всегда имели и будут иметь большое влияние на глав государств и правительств, которые через месяц соберутся в Вильнюсе на первый в истории Литвы саммит НАТО.

"Коллеги председатели парламентов готовы конструктивно обмениваться мнениями и сотрудничать, чтобы сосредоточиться на эффективных путях реализации общего видения. Я призываю участников придерживаться сбалансированной перспективы в ходе завтрашних дискуссий, включающих как политические вопросы высокого уровня, так и важный человеческий аспект. Хотя наше внимание сосредоточено на безопасности и обороне в рамках НАТО, очень важно не забывать о большом влиянии на жизни людей", - призвала В. Чмилите-Нильсен.

По словам главы парламента, участники мероприятия не случайно были приглашены в историческую Вильнюсскую ратушу.

"Прежде всего, это место, ратуша, символизирует богатую европейскую историю Вильнюса, который в этом году отмечает свое 700-летие. На протяжении веков Вильнюс последовательно стремился утвердиться в качестве неотъемлемой части западноевропейской культуры и политики. Несмотря на два жестоких восстания, подавленных царской Россией в XIX веке, насильственную русификацию и пять десятилетий советской оккупации в XX веке, нерушимую ориентацию Литвы на Европу не удалось обуздать", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

Вильнюсская ратуша также увековечивает вступление Литвы в НАТО, отмечается в пресс-релизе Сейма.

"В 2002 г. в Праге Литва и шесть других стран Центральной и Восточной Европы были приглашены в НАТО. Это известие было получено на Ратушной площади, что связано с еще одним памятным моментом – визитом бывшего президента США Джорджа Буша, прибывшего в Вильнюс вскоре после саммита НАТО в Праге. По этому поводу он сделал мощное заявление: "Тот, кто изберет Литву врагом, станет и врагом Соединенных Штатов Америки", что свидетельствовало о совместной приверженности Литвы и Соединенных Штатов", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

По сообщению Сейма, председатель сказала, что в четверг, когда отмечается Международный день защиты детей и мы знаем страшную статистику об убитых, раненых, похищенных, вынужденных бежать из страны и лишившихся детства детях, начавшаяся встреча председателей парламентов НАТО – чувствительное напоминание о том, что будущее детей – это основа коллективной миссии парламентов.

В. Чмилите-Нильсен убеждена, что сейчас лучший и единственный способ облегчить страдания украинских детей – добиться немедленного ухода России со всей территории Украины, а также обеспечить безопасное и демократическое будущее Украины через членство в ЕС и НАТО.

"Эта встреча в Вильнюсе свидетельствует о том, что парламенты стран НАТО не боятся брать на себя обязательства по формированию светлого будущего для евроатлантического сообщества и тех, кто стремится стать его частью. Наше собрание также посылает сигнал о том, что парламенты должны действовать сообща, когда под угрозой находятся мир в Европе, будущее демократии и согласованность международной системы сталкивается с вызовами. Наш долг включает в себя не только отдельные народы, поэтому мы должны активно формировать ход мировых событий. В этот критический момент наши голоса должны быть услышаны", - убеждена В. Чмилите-Нильсен.