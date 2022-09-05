По словам главы парламента, в настоящее время важно сохранить стратегическое терпение западных партнеров, так как Россия стремится его сломать, и придерживаться принципа "один за всех и все за одного", сообщили в Департаменте по связям с общественностью Сейма.

"Россия попытается сломать нас в гонке стратегического терпения, поэтому очень важно не сдаваться. Мы больше не должны финансировать военную машину агрессора, уверенно реализуя предусмотренные санкции и принимая необходимые решения, чтобы стать независимыми от российской энергетики", - цитируется в пресс-релизе Чмилите-Нильсен.

На встрече с премьер-министром Люксембурга, находящимся с визитом в Литве, спикер Сейма еще раз обратила внимание на то, что война, развязанная Россией, — это не только война с Украиной.

"Это война со всем демократическим миром. Поэтому Европа не должна останавливаться и помочь Украине победить в ней", — подчеркивает Чмилите-Нильсен.

Спикер Сейма называет важным знаком поддержки Украины предоставление статуса страны-кандидата в Европейский союз.

"Литва оказывает экспертную помощь для скорейшего начала переговоров о вступлении. Кроме того, союзники по ЕС и НАТО должны продолжать оказывать долгосрочную военную, финансовую и гуманитарную поддержку", — заявила спикер Сейма.

По словам главы парламента, ради безопасности региона Литва обеспечит достаточные расходы на оборону, инвестирует в инфраструктуру и пакет поддержки принимающей страны для дислоцированных союзнических военных.