Спикер также говорит, что давление Китая было предсказуемым, и оно связано не только с названием тайваньской миссии, но и с политической линией Литвы с начала срока полномочий Сейма этого созыва и правительства.
"Выход из формата 17+1 с Китаем, обсуждения и заявления, резолюции по уйгурскому геноциду, которые мы приняли в Сейме при участии и по инициативе оппозиции, - наша линия была достаточно четкой, и сейчас, да, Литва находится под давлением. В его присутствии особенно важно не сгущать краски и транслировать единое послание из уст политиков", — заявила спикер Сейма в среду радиостанции Ziniu radijas.
По ее словам, ситуация воспринимается как проблема и угроза для всего Евросоюза и любой страны.
"Сейчас это вопрос не только Литвы, но и всего Евросоюза. Если Литву можно будет толкать, давить, принуждать, видимо, никакое другое государство Евросоюза не будет защищено от диктата Китая и в будущем, и наши партнеры прекрасно это понимают", — сказала Чмилите-Нильсен.
Литовско-китайские отношения ухудшились после того, как Вильнюс разрешил тайваньскому представительству работать в стране, используя в своем названии название острова. Эксперты говорят, что китайское название миссии звучит как "представительство Тайваня". Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.
После дипломатического конфликта литовские бизнесмены сообщили о различных ограничениях в торговле с Китаем. Политики в стране назвали их необъявленными санкциями.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Небывалый скачок заболеваемости в Литве: 4635 новых случаев коронавируса, 6 смертей (3)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 4635 новых...
Конфликт между Литвой и Китаем отражается на торговле: возможно, разрешен экспорт только необходимых товаров (6)
Китай наказывает Литву , не принимая те товары, замену...
Фиаско министра охраны окружающей среды: парламент не принял поправки к закону о налоге на авто
Парламент Литвы 12 января не принял к рассмотрению...
В Польше решили cнижать цены на топливо, газ, продукты питания и удобрения (3)
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о...
В ночь на субботу нельзя будет скачать "паспорт возможностей" и европейский ковид-сертификат
Центр реестра информирует, что в связи с обновлением...