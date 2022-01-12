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На фоне экономического давления на Литву со стороны Китая председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен заявила о необходимости отказа от сгущения красок и важности трансляции политиками единого послания.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI / Julius Kalinskas

Спикер также говорит, что давление Китая было предсказуемым, и оно связано не только с названием тайваньской миссии, но и с политической линией Литвы с начала срока полномочий Сейма этого созыва и правительства.

"Выход из формата 17+1 с Китаем, обсуждения и заявления, резолюции по уйгурскому геноциду, которые мы приняли в Сейме при участии и по инициативе оппозиции, - наша линия была достаточно четкой, и сейчас, да, Литва находится под давлением. В его присутствии особенно важно не сгущать краски и транслировать единое послание из уст политиков", — заявила спикер Сейма в среду радиостанции Ziniu radijas.

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По ее словам, ситуация воспринимается как проблема и угроза для всего Евросоюза и любой страны.

"Сейчас это вопрос не только Литвы, но и всего Евросоюза. Если Литву можно будет толкать, давить, принуждать, видимо, никакое другое государство Евросоюза не будет защищено от диктата Китая и в будущем, и наши партнеры прекрасно это понимают", — сказала Чмилите-Нильсен.

Литовско-китайские отношения ухудшились после того, как Вильнюс разрешил тайваньскому представительству работать в стране, используя в своем названии название острова. Эксперты говорят, что китайское название миссии звучит как "представительство Тайваня". Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

После дипломатического конфликта литовские бизнесмены сообщили о различных ограничениях в торговле с Китаем. Политики в стране назвали их необъявленными санкциями.

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