"Нередко воспринимается, что многие ценности, такие как свобода, независимость, демократия и т. д., будто существуют сами по себе, они вечны и неизменны. Особенно в последнее время мы убедились, что это очень хрупкие понятия, которые нужно взращивать и бороться за них каждый день.

В эту категорию я бы включила и толерантность. Она такой многозначительная, многогранная и изменчивая! Казалось бы, мы уже согласны с тем, что существуют различия, и более-менее их принимаем. Но вот наступает миграционный кризис, и мы растерялись, не знаем, как следовать договоренностям, которые гарантировали бы уважение человеческого достоинства, прав и жизни. Начинается война, и мы видим, как террористическая Россия распространяет дезинформацию и манипулирует терпимостью Европы, ее способностью обсуждать, договариваться, говорить.

Да, эти примеры исключительные. В повседневной жизни их не меньше. Но, где границы толерантности? Когда терпимость к различиям превращается в безразличие? Когда вежливость становится предлогом для травли? Когда понимание превращается в морализаторство? Желаю нам – себе, каждому человеку и народу в целом – каждый день искать и находить цивилизованные ответы на эти вопросы", - в сообщении желает В. Чмилите-Нильсен.