Спикер Сейма Литвы: ситуацию с назначением послов усложняют личные мотивы глав ведомств

Глава парламента надеется, что президент Гитанас Науседа и министр Габриэлюс Ландсбергис, "будучи ответственными государственными мужами", смогут прийти к согласию по поводу глав дипмиссий.
"На мой взгляд, она (ситуация) не была бы такой сложной, если бы какие-то личные мотивы, разногласия между двумя ветвями власти или даже приближение выборов не усложняли ее. Также много размышлений и о возможной необходимости изменения закона, чтобы обязать ответственных и высокопоставленных чиновников не затягивать процесс. Но мне кажется, дело в том, что президент и министр иностранных дел, будучи ответственными государственными мужами, действительно должны найти в себе силы сесть за общий стол – что они, кстати, и делают в разных форматах" – заявила В. Чмилите-Нильсен в четверг.
Офис президента и правящие продолжают спорить о том, кто виноват в том, что в стратегически важном для Литвы посольстве в Польше нет посла.
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что у него нет ответа на вопрос, почему посольство Литвы в Польше уже пятый месяц остается без руководителя.
По словам главы отечественной дипломатии, он представил президенту как минимум две кандидатуры на должность посла, которые были отклонены.