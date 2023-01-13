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Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, принявшая участие в церемонии поднятия государственного флага, подчеркнула, что сегодня, чтобы мужественно противостоять возникающим каждый день новым вызовам, обществу необходимо максимально сплотиться и оставаться единым.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© ELTA / Dainius Labutis

"Сегодня мы переживаем сложный исторический этап, важный не только для нашей страны. Как и тогда, 13 Января, нам снова нужна максимальная сплоченность и единство, чтобы мужественно противостоять возникающим каждый день новым вызовам. Я верю, что нам удастся это сделать", - сказала В. Чмилите-Нильсен на церемонии поднятия государственного флага.

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"Поднимая государственный флаг в этом историческом месте, неразрывно связанном с литовской государственностью, мы чтим память погибших за свободу Родины. Их нет среди нас, но они всегда с нами. Давайте мысленно их вспомним", - сказал председатель Сейма.

Политик призвала одновременно воздать должное усилиям всех, кто пожертвовал своими силами, способностями, временем и здоровьем во имя Литвы и ее светлого будущего.

"То чувство уважения и благодарности сближает людей для достижения общей цели, объединяет их для слаженной работы, без чего невозможно современное и процветающее государство", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

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