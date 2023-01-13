"Сегодня мы переживаем сложный исторический этап, важный не только для нашей страны. Как и тогда, 13 Января, нам снова нужна максимальная сплоченность и единство, чтобы мужественно противостоять возникающим каждый день новым вызовам. Я верю, что нам удастся это сделать", - сказала В. Чмилите-Нильсен на церемонии поднятия государственного флага.

"Поднимая государственный флаг в этом историческом месте, неразрывно связанном с литовской государственностью, мы чтим память погибших за свободу Родины. Их нет среди нас, но они всегда с нами. Давайте мысленно их вспомним", - сказал председатель Сейма.

Политик призвала одновременно воздать должное усилиям всех, кто пожертвовал своими силами, способностями, временем и здоровьем во имя Литвы и ее светлого будущего.

"То чувство уважения и благодарности сближает людей для достижения общей цели, объединяет их для слаженной работы, без чего невозможно современное и процветающее государство", - сказала В. Чмилите-Нильсен.