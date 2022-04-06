"Очевидно, что после событий последних недель, особенно в зверств в Буче, в других городах Украины, говорить только о путинской войне, только о кремлевском режиме, учитывая большую поддержку этих действий в российском обществе, уже невозможно", — отметила Чмилите-Нильсен в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

"По всей видимости, это государство не сможет быстро выздороветь, и его придется изолировать в различных форматах. Не только в политическом, не только в дипломатическом, не только в экономическом, но и в культурном, спортивном и других направлениях", — заявила она.

"Просто сесть за один стол с представителями этой страны, наверное, не получится еще много лет", - добавила глава парламента.

Она утверждает, что в таких условиях к населению, желающему покинуть Россию и Беларусь, нельзя относиться одинаково.

По мнению Чмилите-Нильсен, необходимо различать русских и белорусов, преследуемых режимами, и тех, кто покидает свои страны по экономическим причинам.

"Думаю, стоит различать тех, кто действительно спасается от репрессий, и тех, кому грозит лишение свободы в России или Беларуси. И таких людей действительно много, некоторые из них обязательно постучаться и в Литву. Можно, я думаю, сбалансировать аспекты безопасности с тем, чтобы тем людям, которые испытывают реальное преследование в этой стране, была бы предоставлена ​​возможность или убежище", — сказала спикер Сейма.

"Другое дело, что те люди, которые вдруг после 24 февраля почувствовали себя некомфортно, стали такими экономическими мигрантами, и, возможно, еще твердо поддерживают политику Путина. Им, видимо, не стоит открывать дверь настежь. Я думаю, что тех, кто прагматично ищет более комфортное состояние, следует отсеять", — сказала она.

В конце февраля Россия начала военное вторжение в Украину. В ответ Запад объявил ряд экономических санкций против России и Беларуси, и многие известные компании прекратили там свою деятельность.