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Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в среду посетит с официальным визитом Украину.
Спикер Сейма Литвы с официальным визитом посетит Украину
© DELFI / Tomas Vinickas

"Главная цель - показать нашу поддержку Украине", - сказала глава парламента журналистам накануне визита.

"Мы активны, мы та страна, которая постоянно демонстрирует поддержку Украине. Мы прекрасно понимаем, какая уязвимая ситуация сейчас. Думаю, что визит в это время особенно важен", - сказала она.

В минувшем месяце Россия сконцентрировала на границе с Украиной и в Крыму около 100 тыс. своих военных - больше всего с 2014 года. В результате международной реакции войска вскоре стали отводить, однако значительная часть их все еще остается.

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Делегация во главе с В. Чмилите-Нильсен в Киеве планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, представителями духовенства, матерями политзаключенных, почтить память жертв Голодомора.

Литовские политики также планируют посетить Херсон.

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