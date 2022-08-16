Спикер Сейма Литвы: решение не выдавать визы россиянам на уровне ЕС будет адекватной реакцией на войну в Украине

"Литва уже приняла свои решения, и приняла их достаточно рано, еще в марте. При объявлении чрезвычайного положения мы жестко ограничили выдачу виз гражданам России и Беларуси, они выдаются только по гуманитарным соображениям", - заявила глава парламента журналистам в Сейме во вторник.

"А если исходить из недавней очень болезненной реакции России на заявления Эстонии относительно подобных решений, то понятно, что это такая больная точка для России, и, видимо, это могла бы быть адекватная реакция на уровне Евросоюза на продолжающуюся жестокую войну в Украине," - сказала она.

Чехия, которая в настоящее время председательствует в ЕС, заявила на прошлой неделе, что запрет на выдачу виз всем гражданам России может дополнить санкции, объявленные Сообществом против Москвы.

Эстония пошла еще дальше - она ограничила въезд в страну тем россиянам, у которых уже есть шенгенские визы, выданные Эстонией.

Чмилите-Нильсен заявила, что Литва также должна рассмотреть вопрос о применении такой меры.

"Я думаю, что при оценке того, что происходит в Украине, при оценке гибели людей и детей каждый день другую чашу весов не должны перевешивать интересы российских туристов. О таких мерах, мне кажется, стоит подумать", — отметила она.

После вторжения кремлевских войск в Украину Литва одной из первых стран ЕС ограничила выдачу новых шенгенских и национальных виз гражданам России. Это было сделано постановлением Сейма об объявлении чрезвычайного положения.