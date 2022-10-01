Спикер Сейма Литвы: Путин добился того, чтобы в России его боялись больше, чем в Европе

"Слушая выступление Путина, очевидно, что он все дальше и дальше уходит от реальности и думает, что российская общественность все равно воспримет это слепо. Но и в их дом пришла война, они уже не будут такими восторженными поклонниками "русского мира". Они уже боятся", - на своей странице в "Facebook" написала глава Сейма.

"Речь можно оценивать прежде всего как поощрение себя и ближайшего окружения. Но Путин добился того, чтобы в России его боялись больше, чем в Европе или на других континентах. Этот диктатор стал еще одним диктатором, не просчитывавшим игру в страх. Что положит конец его царствованию", - добавила она.

В пятницу во время "церемонии" в Кремле четыре области Украины - Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская – были признаны частью Российской Федерации. Соглашения о включении этих областей в состав России было подписано В. Путиным и поставленными Москвой лицами на оккупированных территориях Украины.

Москва пошла на этот шаг после проведения фиктивных референдумов в упомянутых областях, на которых многие местные жители якобы проголосовали за присоединение к России.

Хотя Москва утверждает, что эти "голосования" были честными, международное сообщество считает их результаты сфальсифицированными и недействительными.