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Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен предлагает исключить Россию из состава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI / Andrius Ufartas

По ее словам, нарушив территориальную целостность Украины и принцип верховенства права Россия грубо нарушила Устав Совета Европы.

"Призываю Парламентскую ассамблею Совета Европы и Совет министров предпринять совместные действия по прекращению членства России в Совете Европы", — говорится в распространенном в среду заявлении спикера Сейма Литвы.

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По мнению Чмилите-Нильсен, Россия не только не отозвала аннексию Крыма, но и все восемь лет с начала агрессии против соседней Украины последовательно проводила дестабилизирующие действия, угрожала и продолжает угрожать применением военной силы против этой страны.

"А объявив о "признании" ДНР и ЛНР в очередной раз нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины, международное право и Минские соглашения", - подчеркнула глава парламента.

По ее словам, России необходимо дать понять, что государству в том виде, в каком оно есть, нет места в организациях государств, защищающих демократию.

Президент России Владимир Путин в понедельник принял решение признать независимость двух прокремлевских сепаратистских "народных республик" на востоке Украины и разместить там войска.

Соединенные Штаты заявляют, что это начало российского вторжения в Украину, которое может закончиться крупномасштабной войной.

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