По ее словам, нарушив территориальную целостность Украины и принцип верховенства права Россия грубо нарушила Устав Совета Европы.
"Призываю Парламентскую ассамблею Совета Европы и Совет министров предпринять совместные действия по прекращению членства России в Совете Европы", — говорится в распространенном в среду заявлении спикера Сейма Литвы.
По мнению Чмилите-Нильсен, Россия не только не отозвала аннексию Крыма, но и все восемь лет с начала агрессии против соседней Украины последовательно проводила дестабилизирующие действия, угрожала и продолжает угрожать применением военной силы против этой страны.
"А объявив о "признании" ДНР и ЛНР в очередной раз нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины, международное право и Минские соглашения", - подчеркнула глава парламента.
По ее словам, России необходимо дать понять, что государству в том виде, в каком оно есть, нет места в организациях государств, защищающих демократию.
Президент России Владимир Путин в понедельник принял решение признать независимость двух прокремлевских сепаратистских "народных республик" на востоке Украины и разместить там войска.
Соединенные Штаты заявляют, что это начало российского вторжения в Украину, которое может закончиться крупномасштабной войной.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы: вчера мы увидели, чего Путин боится больше всего (129)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник...
Со среды в Литве отменяется обязательная изоляция после контакта с больным ковидом
С 23 февраля в Литве изолироваться должны только те...
В Вильнюсе пройдет "Книжная ярмарка 2022": что важно знать
Организаторы Международной вильнюсской книжной...
Литва приветствуют решение Байдена направить в страны Балтии дополнительные силы: отвечает серьезности ситуации
Дополнительные военные силы США укрепят...
Из-за высокой облачности температура будет подниматься очень медленно
В среду в Литве ожидается облачная погода. Немного...