Cпикер Сейма приняла участие в передаче "Delfi. Главное" и ответила на самые актуальные вопросы о начале учебного года, вакцинации, "паспорте возможностей", протестах и митингах, миграционном кризисе и проектах законов, которые предстоит принять парламенту в ходе осенней сессии.

- Насколько важно было начать этот учебный год в школах именно с контактного обучения?

– Я думаю, что это было очень важно. Очевидно, что все мы так или иначе являемся членами образовательного общества. Наши дети имеют право рассчитывать на то, что будет сделано всё возможное, чтобы они смогли ходить в школу и учиться контактно. О том, насколько это важно, говорят разные специалисты по обучению, врачи, детские психологи, психиатры. На мой взгляд, Министерство образования сделало всё возможное, чтобы к этой осени мы подготовились как можно лучше и контактное обучение было возможно сегодня, а также в последующие, ближайшие месяцы.

- Вы как родитель, как государственный деятель, видите риски в школе, в связи с ухудшающейся ситуацией и началом контактного обучения?

– Совершенно очевидно, что, когда дети возвращаются в школы и садики, а молодые люди в университеты, мы наблюдаем увеличение разных заболеваний каждую осень и зиму. Это происходило задолго до того, как появился COVID. Меры безопасности, которые могут быть предприняты, обязательно должны соблюдаться.

Конечно, первый и главный шаг, который мы можем сделать как общество, это вакцинироваться. Мы можем вакцинироваться сами, уговорить своих детей или помочь им принять решение. У тех детей, которые сейчас находятся в группе с 12 до 15 лет, темпы вакцинации недостаточно быстрые. Эти шаги обязательные, поскольку без них, ни Сейм, ни министерство, ни правительство не могут обеспечить контактное обучение на целый год. Однако цель такая есть. Я думаю, что здесь существует абсолютное понимание этого не только в разных сферах, но и в обществе. Это наша цель.

- В начале учебного года была озвучена статистика, что около 20% родителей всё равно опасаются отпускать своего ребёнка в школу. Они боятся, что тот заразится вирусом, а дальше всё пойдёт по цепочке до престарелых бабушек и дедушек. Будучи родителем Вы тоже испытываете такое опасение?

– У меня четверо сыновей. Двое старших уже вакцинированы, а младшие ещё слишком маленькие. На мой взгляд, те риски, о которых Вы говорите, можно минимизировать, если взрослые люди, особенно пожилые, которые находятся в группе риска, будут вакцинированы. Я хочу напомнить, что на сегодняшний день более 1,600 млн. человек в Литве доверяют вакцинам и уже сделали этот шаг. Конечно, чем больше процент вакцинированных людей будет среди более старшего поколения, тем увереннее мы все сможем вести наши ежедневные дела, в том числе вести детей школы, садики и другие учреждения.

- Прошлый год мы также начинали с контактного обучения, однако в скором времени пришлось вернуться обратно на удалённое обучение. Исходя из того, что вакцинация и тестирование для школьников не являются обязательными, продержимся ли мы весь год на контактном обучении? Или же мы все уйдём на удалёнку?

– Вы знаете, на данный момент невозможно дать гарантии. Никто не рискнул бы сказать со 100% уверенностью о том, как это будет. Мы можем наблюдать за тем, что происходит в других странах. Например, в Норвегии в последние недели очень сильно увеличился процент заболеваний среди детей. Конечно, в тех странах, где общий процент вакцинации выше, чем в Литве, это не предоставляет такого риска для всего общества. Я снова повторюсь, если число вакцинированных людей будет расти и дальше, если бы наши солидные темпы не уменьшались [от 10 000 до 20 000 вакцинированных человек в день], то мы бы перешли в разряд тех стран, которые были бы защищены от опасностей, которые представляет COVID.



- Вчера в Сейме Литвы между партиями было подписано соглашение об образовании. На Ваш взгляд, данный документ является долгоиграющим, или же с формированием других сил он может отправиться в мусорную корзину?

– Я очень надеюсь, что этот документ не только декларация, в которую политические партии сложили свои главные идеи. Я надеюсь, что это ещё и важные слова, идеи партий, которых они будут придерживаться. Идея таких национальных договорённостей состоит в том, чтобы вынуть важную тему, например, такую, как образование, из изменений политических циклов, конъюнктуры. Идея в этом и состоит. На мой взгляд, то, что вчера все партии подписали данную договорённость, показывает, что политическая воля предпринимать шаги долгосрочно, определённо есть. Я думаю, что это очень важный шаг, который нам даёт возможность смотреть с оптимизмом на изменения в нашей системе образования.

- Вы сказали, что около 1,600 млн. жителей Литвы доверяют вакцинам. Означает ли это, что более половины населения нашей страны не доверяют вакцинации?

– Мы должны смотреть на группы людей. Например, есть дети, которые пока что не могут вакцинироваться. Сегодня нет универсальной вакцины, которая подходит всем возрастным группам. Я не думаю, что остальные не доверяют. Возможно, есть группы людей, которые ещё колеблются с выбором. Возможно, они предпримут это решение под давлением своих друзей, приятелей, под эффектом информационных компаний.

Конечно, есть разряд людей, которые очень негативно смотрят на вакцины. Однако я бы хотела обратить внимание на то, что не только в Литве такая ситуация. На самом деле, наша страна ничем не уникальна в этом плане. Мы видим очень похожие настроения и в соседних странах, например, Польше, Латвии, Эстонии. В других странах Евросоюза также проходят какие-то манифестации, протесты против решений правительств, связанных с вакцинацией или давлением на те группы, которые не спешат вакцинироваться.

- Есть ли на сегодняшний день раскол в литовском обществе. Если да, то по каким линиям и вопросам он проходит?

– Я считаю, что есть разные мнения. Иначе, как без этого возможна демократия? Расколом бы я этот не назвала. Естественно, что пандемия, являясь уже несколько лет всеобъемлющим контекстом, в котором мы живём, ухудшает психологическое состояние в обществе. Есть очень много кардинальных мнений, которые связаны с пандемией и с тем, что сегодня социальные медиа играют очень важную роль. Сейчас легко можно найти подтверждения каждой точке зрения, какая бы она странная не была. В этом плане факты становятся менее важными, поскольку найти людей, у которых похожее мнение очень легко на данный момент. Именно в таком контексте сейчас появляются все манифесты, протесты, о которых я говорила. Эта тенденция видна практически во всём мире, в зависимости от менталитета и традиции протестов. В ЕС в каждой стране мы видим такие же тенденции.

- Один из таких протестов планируется 10 сентября. В понедельник у Вас состоялась встреча с организаторами этого протеста, членами союза "Марша в защиту семей". По итогам встречи к какому выводу пришли? Стоит ли вести диалог с этими людьми? Опасаться ли нам сценария, который происходил вечером 10 августа?

– На мой взгляд, политикам делать шаги по снижению напряжения надо. Нужно пробовать, чтобы понять, можно ли добиться понимания с одной или другой группой. Как член Сейма я всегда стараюсь встретиться с представителями всех точек зрения, поскольку считаю, что это часть моей работы. Естественно меня беспокоит то, что случилось 10 августа. Беспокоит то, какие кардинальные и радикальные символы, речи были использованы. Я надеюсь, что 10 сентября мы этого не увидим. Однако требуется быть подготовленным ко всем сценариям и смотреть, как сложится ситуация.

- Если возвращаться к 10 августа с высоты сегодняшнего дня, то я уверен в том, что наши органы правоохраны сделали выводы. Организаторы митинга в свою очередь также сделали какие-то выводы из произошедшего 10 августа?

– Я бы не хотела говорить про организаторов митинга. Думаю, они сами сообщат о своих изменениях во взглядах, если такие будут происходить. Во время встречи все трое меня заверили, что они сделают всё возможное, чтобы агрессивной части митинга не было. Такое заверение от них я услышала. Как сложится всё 10 сентября мы вскоре увидим. Я уверена, что к этому мероприятию будет подготовлено наше правительство. Опять же, какой именно расклад эмоций будет, сколько придёт людей и с какой повесткой, смогут ответить организаторы, а также сами участники данного митинга.

- Да, они сообщили, что хотят собрать около 50 000 человек и требовать отставки правительства. Свидетельствует ли это о том, что они сами не способны договариваться?

– Наша встреча была одним из этапов. Соглашусь, что буквально на днях их риторика изменилась. Может быть, они сами как-то засомневались в том, что мирный путь является именно их стратегией. Однако я не буду теряться в догадках по этому поводу, поскольку это их решение. Я могу только надеяться, что такие мероприятия, протесты и лозунги будут иметь только мирный характер и проходить в рамках закона.

- Накануне главный комиссар полиции сообщил, что в случае беспорядков литовская полиция придерживается скандинавской модели, которая основана на том, чтобы не применять силы до последнего. Однако несколько месяцев назад в самой Финляндии полиция жёстко разогнала противников вакцинации. На Ваш взгляд, имея пример 10 августа, какой модели мы придерживались? Скандинавской или же более жёсткой?

– Я думаю, что в этом случае полиция извлечёт уроки из неудач 10 августа, а также лучше подготовится. Думаю, что политикам не стоит в этом случае давать какие-то советы.

- Часто со стороны некоторых политологов и литовской оппозиции поступает обвинение в адрес правящих в отсутствии коммуникации. Это касалось вакцинации и каких-то других вопросов. Ваша встреча с организаторами митинга является подтверждением того, что в каких-то моментах коммуникации действительно не хватало?

– Я бы сказала, что вопрос о коммуникации популярен. Однако здесь стоит уточнить, о чём именно идёт речь. Если мы говорим о кампании вакцинации и призывах вакцинироваться, то да, возможно, коммуникация могла бы быть более интересной. Безусловно, имело бы смысл распространять больше информации на русском и польском языках. Это тот случай, когда, оглядываясь назад, можно увидеть моменты, которые можно было бы улучшить.

Если мы говорим о единой коммуникации всего сейма, то её как таковой в принципе не может быть, поскольку все представляют свои разные интересы, своих избирателей, партии, фракции. Зачастую даже внутри одной фракции есть разные мнения. Например, возвращаясь к теме вакцинации, Литовский союз крестьян и зеленых и его лидер Рамунас Карбаускас говорит о том, что он вроде бы за вакцинацию. Однако в тоже самое время один из членов данной фракции сообщает о совершенно других вещах, которые даже переходят в раздел теории заговоров. Такие примеры показывают, что говорить о единой коммуникации сейчас не приходится.

- Если говорить о коммуникации Сейма с президентом Литвы Гитанасом Науседой, то насколько успешна, конструктивно она проходит? Достаточно ли её?

– На мой взгляд, коммуникация всегда может быть лучше. Сейчас есть каналы коммуникации с разными фракциями. Происходят встречи перед началом сессии, на которых обсуждаются самые важные вопросы. Перед осенней сессией такие встречи также запланированы. Обмен информацией проходит. Так и должно быть.

- В связи с возникновением разногласий в вопросе вакцинации, обмениваетесь ли Вы как-то опытом со спикерами и членами парламентов других стран?

– Безусловно. Со своей стороны, я довольно часто встречаюсь со спикерами Латвии, Эстонии, Польши. Очевидно, что мы находимся в практически одинаковых ситуациях. Наши темпы вакцинации чуть выше, чем у Латвии, но проблемы такие же. Темпы немного уменьшаются по мере того, как начинается осенний сезон. Это повод для беспокойства. Сегодня используются различные способы, чтобы изменить такую тенденцию вакцинации. Хотела бы обратить внимание на то, что во всех этих странах проходят похожие вещи с различными пикетами на фоне расколов в обществе. После 10 августа через неделю произошло похожее мероприятие в Риге. Несмотря на то, что оно прошло более мирно, символика, риторика и требования к правительству были очень похожи.

- Вы видите в этом координирование извне, из третьих стран. Департамент государственной безопасности сообщал о том, что не установил таких фактов в литовских протестах. Однако это крайне подозрительно: символы, лозунги, развитие событий.

– Да, Департамент государственной безопасности не делился такой информацией, однако наблюдая за риторикой и тем, насколько всё похоже, такие вопросы приходят в голову. Очевидно, что происходит обмен информацией. Насколько это всё скоординировано из третьих стран, мы сейчас точно не можем сказать. Очевидно, что весь наш балтийский регион находится под прицелом, если ещё и учесть кризис, связанный с мигрантами.

- Если брать в расчёт ситуацию с мигрантами, вакцинацией и настроением в обществе, то как бы Вы охарактеризовали положение правительства Литвы, используя шахматные термины?

– Обычная защита, нужно отбиваться. Для шахмат это привычная ситуация, которая иногда не настолько опасна, насколько она выглядит. Да, это тяжёлое время. Однако с другой стороны выйти из него с чувством, что ты сделал свой долг и пытался принимать наилучшие решения, очень важно. На мой взгляд, правительство делает всё, чтобы так и было.

- "Паспорта возможностей" вызывают недовольства у тех, кто не хочет вакцинироваться. Такое правило уже не заставляет вакцинировать, а скорее вынуждает. Однако, если отменить паспорта, то становятся недовольны те, кто уже вакцинировался. Ситуация с мигрантами аналогичная. Принимая их, мы выслушиваем недовольства своего общества, а разворачивая, сталкиваемся с осуждением европейских структур. Не называется ли это цугцвангом [положение в шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции].

– Нет, я бы не назвала это цугцвангом. Тут требуется говорить о каждом вопросе по отдельности, несмотря на то, что в комплексе это всё создаёт большое напряжение. Однако решение правительства о том, чтобы разворачивать мигрантов, сделало возможной паузу в данной проблеме. Это время нужно потратить на подготовку к другим провокациям, если такие имели бы место со стороны белорусского режима. С другой стороны, я бы сказала, что с этими проблемами правительство справляется довольно успешно. Сейчас нам требуется решать проблему с 4000 мигрантов, которые уже в Литве. Нужно понимание в обществе к этим людям, поскольку приходит холодное время года, они могут заболеть. Добрая воля муниципалитетов также очень важна. Думаю, что общими силами всё решится, и проблемы такого масштаба Литве по плечу.

- В Литве хотя бы одной дозой вакцины на данный момент вакцинировано 70% населения. Это хорошая новость. По этому поводу президент Литвы выпустил обращение. В нём он также призвал вакцинироваться, отведя особенное внимание жителям Жемайтии, Клайпедского и Вильнюсского края. Там проживает большое количество русскоязычного населения, которое не очень активно вакцинируется. На Ваш взгляд, действительно ли регионы Литвы с концентрацией меньшинств выделяются в этом плане?

– К сожалению, статистика показывает, что да. Однако это задача для правительства. Мы должны организовать информационные кампании, придумать такой ход, который довольно точно бы попал к тем людям и то информационное пространство, где находятся представители наших национальных общин. Возможно, это тоже показатель того, что недостаточно было информации на русском и польском языках на первых этапах. Однако, посмотрев на эту ситуацию с другой точки зрения, 70% является довольно позитивным результатом. Нам нужно достучаться до пожилых людей, которые находят в группе риска, поскольку именно они чаще всего попадают в больницы. Нам требуется принимать не только централизованные решения, а, возможно, подходить к этому населению через родственников и внуков, которые смотрят более позитивно на вакцинацию.

- Если мы говорим о национальных меньшинствах и вакцинации, то здесь дело в недостатке информации на их языке или же просто в их личном нежелании искать информацию в литовских источниках? Есть теория о том, что люди чаще всего ищут только ту информацию, которая подтверждает их картину мира.

– Я об этом говорила в начале. Социальные медиа способствуют тому, что любую точку зрения становится легко утвердить. В том числе это относится и к теориям конспирации. Я думаю, что здесь важны скоординированные действия, чтобы попасть в информационную среду, в которой находятся наши сограждане. Думаю, можно ещё много чего сделать, чтобы улучшить данную ситуацию.

- На какой стадии сейчас находится закон о национальных меньшинствах? Как это всё продвинулось в Сейме Литвы?

– Это является приоритетом для нашей коалиции, для партнёров. На данный момент им занимается Министерство юстиции. Я уверена, что этот закон уже осенью придёт в повестку Сейма, и мы начнём консультации, дискуссии. Это вопрос ближайшего будущего.

- Многие критики вакцинации говорят о том, что всё происходящее не соответствует нашей Конституции. Так ли это?

– На мой взгляд, всё соответствует Конституции. Я думаю, что не совсем правильно говорить про принуждение или же вынуждение. Здесь начинают конкурировать между собой разные нормы. Мы не должны забывать о правах и тех людей, которые вакцинированы. Они являются большинством и тоже имеют право рассчитывать на то, что другие члены общества будут ответственны за себя и близких. Наша задача заключается в том, чтобы с наименьшими потерями и напряжением идти к этой самой главной цели. Важно, чтобы наша страна больше не закрывалась, а такие сферы как медицина, образование функционировали так, как в спокойное, мирное время. Эта цель очень важна. Наши граждане имеют право рассчитывать на достижение данной цели.

- Во время пика кризиса с мигрантами, сейм оперативно принял поправки о правовом положении иностранцев. Сегодня ситуация в данном вопросе более стабильна. Однако планируются ли ещё какие-то законодательные новеллы, в связи с миграционной ситуацией?

– На данный момент мы наблюдаем ситуацию с мигрантами очень близко и держим руку на пульсе. Ситуация очень динамична, и мы пристально следим за тем, как именно она может измениться. Расслабляться нельзя. При наличии каких-то важных изменений, сейм всегда может вернуться к данной дискуссии и внести новые поправки, если будет такая потребность.

- Ратификация Стамбульской конвенции и закон о партнёрстве, которые пока не удалось принять, вызвали множество вопросов. Как Вам кажется, готово ли к этому на данный момент литовское общество? Иллюстративно складывается картинка о неприятии, например, многотысячный майский марш семей и всего несколько сотен их противников. Организаторы этого марша очень любят щеголять данными числами.

– Вы знаете, я бы вернулась к примеру с вакцинацией. Более полутора миллиона человек приняли это решение. Это пример для того, чтобы продемонстрировать мысли большинства. Когда мы говорим о конвенции и законе о партнёрстве, то этими темами иногда манипулируют. Темы, которые имеют значение в сфере прав человека, легко понять и сформировать своё мнение. Эти мнения бывают иногда кардинально разные. Здесь очень много возможностей для эмоциональных высказываний. Именно потому они являются в повестке тех сил, которые формируют или проектируют для себя какое-то политическое будущее. Это не должно нас удивлять.

Что касается закона о партнёрстве, то это очень важная тема. Она должна быть в повестке сейма, нашей коалиции. Однако мы должны вернуться к нему, если удостоверимся в достаточной, солидной поддержке среди членов сейма. В конце весенней сессии, когда обсуждали данный вопрос, было очевидно, что он колеблется на 1-3 голосах. Этой солидной поддержки не хватало. Мы вернёмся к нему тогда, когда удостоверимся, что она всё же есть.

- Замечу, что поддержки нет даже среди правящей коалиции, поскольку не все консерваторы поддерживают данную историю. Какая работа ведётся для того, чтобы коллеги поддержали данный закон?

– Вы знаете, работа ведётся. Однако в вопросах, которые касаются прав человека, люди из одной партии, фракции часто могут иметь разное мнение. Важно, чтобы инициаторы этого законопроекта имели возможность послушать и тех, кто предлагает небольшие коррекции. На мой взгляд, тут важно добиться результата, а не достичь максимума и провалить всё дело, что было не раз.

- Если этот вопрос выставить на референдум литовского общества, к чему и призывают организаторы "марша в защиту семей", то каким будет расклад голосов?

– Я бы не хотела здесь теряться в догадках. Думаю, что нужно смотреть на результаты последних выборов и на то, что те партии, которые формируют коалицию, а также их председатели открыто говорили, что выступают за такой закон. Несмотря на это, выборы показали, что для большей части литовских жителей это не является каким-то минусом. На мой взгляд, результаты выборов должны нас положительно настроить.

- Ещё один вопрос, который волнует литовское общество, связан с алкогольными ограничениями, которые были введены при прошлом правительстве. Движение либералов обещало смягчить этот закон. Когда он будет обсуждаться?

– Осенью мы вернёмся к этому. Первая фаза некоторых смягчений уже прошла в весенней сессии. Я бы не хотела сейчас говорить конкретно о том, как будет выглядеть окончательный результат, что будет подтверждено в Сейме. Есть разные мнения в Сейме, коалиции. Мы либералы очень ясно говорили с самого начала, что у нас есть целый спектр вопросов к ограничениям, которые, на наш взгляд, нелогичны. Это связано не только с алкоголем, а и с бизнесом, медициной. Часть из них мы уже решили во время весенней сессии. Мы будем предлагать инициативы по дерегуляции, которые могли бы быть полезны. Эта часть повестки будет в сейме осенью.

- Сейчас в Вильнюсе, который всегда считался свободолюбивым, мы наблюдаем митинги "Марша семей", Союза семей, против принудительной вакцинации. Если берём более консервативный Каунас, то там суды вокруг ЛГБТ-прайда. Как объясните такое смешение всех понятий?

– Вот такая ситуация на данный момент. Конечно, решения данных вопросов являются компетенцией муниципалитетов. Однако мне бы хотелось видеть ситуацию, где такие манифестации, если они являются мирными, могут проходить в наших городах. Мы видим две кардинально разные повестки, однако дело не в этом, а в принципах. Мы видим, что люди имеют своё менее и хотят его высказывать. Такая возможность должна быть, если это проходит в рамках закона и мирным образом.