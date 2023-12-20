Спикер Сейма Литвы поговорила с польской коллегой: обсуждалось усиление восточного фланга НАТО

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: Organizatorių nuotr.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, которая в среду по видеосвязи общалась с новым маршалом Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блонской, подчеркнула, что Польша является стратегическим союзником Литвы.

"В ходе разговора я сказала, что необходимо продолжить укрепление восточного фланга НАТО и практически реализовать решения Вильнюсского саммита.

Необходимо не прекращать оказывать поддержку Украине, особенно сейчас, с наступлением зимы, когда режим Кремля навязывает Западу соревнование в стратегическом терпении", - отметила В. Чмилите-Нильсен.

Спикер Сейма также добавила, что Литва готова сотрудничать в формате Люблинского треугольника, который, по ее словам, становится все более важным. На дистанционной встрече также обсуждались двусторонние отношения между Литвой и Польшей.

М. Кидава-Блонская была избрана председателем Сената Польши в середине ноября.

Почти через два месяца после парламентских выборов смена власти в Польше завершилась.

Бывший лидер польской оппозиции Дональд Туск 11 декабря был избран новым премьер-министром.

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