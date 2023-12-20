Спикер Сейма Литвы поговорила с польской коллегой: обсуждалось усиление восточного фланга НАТО

"В ходе разговора я сказала, что необходимо продолжить укрепление восточного фланга НАТО и практически реализовать решения Вильнюсского саммита.

Необходимо не прекращать оказывать поддержку Украине, особенно сейчас, с наступлением зимы, когда режим Кремля навязывает Западу соревнование в стратегическом терпении", - отметила В. Чмилите-Нильсен.

Спикер Сейма также добавила, что Литва готова сотрудничать в формате Люблинского треугольника, который, по ее словам, становится все более важным. На дистанционной встрече также обсуждались двусторонние отношения между Литвой и Польшей.

М. Кидава-Блонская была избрана председателем Сената Польши в середине ноября.

Почти через два месяца после парламентских выборов смена власти в Польше завершилась.