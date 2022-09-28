Спикер Сейма Литвы: подрыв ниток "Северного потока" можно расценивать как предупреждение

"Насколько мне приходилось наблюдать заявления экспертов, очевидно, что это некая диверсия, следствие каких-то действий. Эти инциденты показывают, что инфраструктура, работающая на ископаемом топливе, не в безопасности. К этому можно относиться по-разному, можно трактовать как предупреждение, потому что время инцидентов совпало с визитом премьер-министра Дании в Польшу, где была открыта перемычка (газопровода - BNS) с Польшей", - сказала в среду глава парламента в интервью радиостанции Ziniu radjas.

"Но, конечно, мы должны подождать расследования", — добавила она.

После того, как сейсмологи сообщили о взрывах вблизи газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", европейские лидеры заявили во вторник, что наиболее вероятной причиной утечек в трубопроводах, которые проходят из России в Европу по дну Балтийского моря, была диверсия.

Украина заявила, что утечки, вероятно, были результатом теракта Москвы, и что это был "акт агрессии против Европейского Союза" со стороны России.