Спикер Сейма Литвы поддерживает идею введения налога на оборону

"Налог на оборону — это новая дискуссия. И, на мой взгляд, она могла бы быть эффективной, если бы все партии договорились. Вот такую ​​дискуссию надо начинать", – сказала В. Чмилите-Нильсен радиостанции Žinių radijas.

"На мой взгляд, такую идею было бы реально осуществить только в том случае, если бы все парламентские партии действительно взяли на себя обязательства и стали договариваться. Потому что никакого политиканства на эту тему быть не может", – подчеркнула глава парламента.

Первым об идее нового налога заговорил председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас. Политик намерен предложить всем парламентским партиям рассмотреть эту инициативу.