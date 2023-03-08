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Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что предложение Президентуры – сравнять размер необлагаемых налогом доходов (ННД) с размером минимальной месячной зарплаты (ММЗ) – может быть реализовано до окончания срока полномочий этого Сейма.
Rytas po rinkimų su ELTA. Politinių partijų lyderiai aptarė svarbiausius rezultatus
Rytas po rinkimų su ELTA. Politinių partijų lyderiai aptarė svarbiausius rezultatus
© ELTA / Dainius Labutis

Оценивая предложение, высказанное во вторник советником президента Гитанаса Науседы Иреной Сегаловичене, глава парламента согласилась с позицией премьера, что размер ННД должен приближаться к ММЗ в соответствии с экономическими возможностями.

"Движение либералов в своей программе также поставило цель, чтобы эти размеры были уравнены. Но, предлагая такие решения, мы должны очень серьезно оценивать возможности и то, какие другие строки расходов важны", - в среду радиостанции LRT сказала В. Чмилите-Нильсен, в качестве одной из таких сфер она назвала оборону.

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"Принять решение уже сейчас, во время весенней сессии на следующий год – необходимо очень серьезно оценить, есть ли такие возможности. О таком решении я бы говорила до конца этого срока полномочий. Но не спеша, необходимо убедиться, что на это есть средства", - в среду LRT сказала В. Чмилите-Нильсен.

В. Чмилите-Нильсен: у нас нет гарантированного большинства в Сейме для ратификации Стамбульской конвенции

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен сомневается, что вопрос о ратификации Стамбульской конвенции будет поднят на начинающейся в пятницу весенней сессии парламента. По словам политика, вряд ли нынешний Сейм поддержит эту инициативу, поскольку, по ее словам, в парламенте нет гарантированного большинства для ратификации конвенции.

"О Стамбульской конвенции говорят и напоминают постоянно, но реальность такова, что у нас нет гарантированного большинства в Сейме для ратификации Стамбульской конвенции. Это такая ситуация, что есть один шанс принести эту конвенцию и ратифицировать ее. Мне бы очень не хотелось, чтобы Сейм Литовской Республики стал одним из тех немногих парламентов – действительно немногих, – где провалилась ратификация Стамбульской конвенции", – в среду радио LRT сказала В. Чмилите-Нильсен.

"Хочу подчеркнуть, что еще до этого срока полномочий, с самого начала своей политической карьеры, я считала и придерживаюсь мнения, что Стамбульская конвенция в Литве должна быть ратифицирована. Это важное обязательство государства в борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, важное в вопросе прав человека. Однако мы также должны оценить состав Сейма и есть ли у нас гарантированная поддержка в таком важном вопросе", - сказала она.

Поэтому, подчеркнула глава Сейма, парламент должен приложить больше усилий и заручиться поддержкой в ​​этом вопросе.

ELTA напоминает, что в июне прошлого года парламент Украины одобрил ратификацию Стамбульской конвенции. Этим документом Украина признает, что целью Конвенции является защита женщин от всех форм насилия, предотвращение, искоренение насилия в отношении женщин и домашнего насилия, а также в отношении мужчин и детей, и уголовное преследование за него.

Однако некоторые парламентарии и общественность в Литве выступают против ратификации Стамбульской конвенции. Пока неясно, когда Сейм вернется к этому вопросу.

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