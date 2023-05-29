"Я знаю, что С. Кайрис изначально был готов уйти в отставку, если бы на него было такое давление со стороны главы правительства или партии. Однако в то же время у меня, как у председателя партии, как у человека, не раз беседовавшего с ним на эту тему, нет сомнений в его честности", — заявила она в воскресенье в эфире телеканала Lietuvos rytas.

С. Кайрис, в отличие от министра финансов Гинтаре Скайсте, до сих пор не вернул в муниципальный бюджет хотя бы часть полученных средств. Председатель Движения либералов размышляла, что возврат средств также может быть расценен как признание в том, что что-то было сделано не так.

Simonas Kairys © ELTA / Andrius Ufartas

"Г. Скайсте не развеяла сомнений у тех, кто хочет в ней усомниться. Думаю, в данной ситуации ошибочно полагать, что существует какое-то идеальное решение, которое развеет все сомнения. Или отставка Юргиты Шюгждинене – ее упрекали в том, что она ушла в отставку так поздно.

Возврат денег Г. Скайсте сразу ставит вопрос –означает ли это, что она признает, что что-то было использовано непрозрачным образом. Она сказала, что это не означает непрозрачности. Просто она решила вернуть сумму таким образом.

"Любое действие в этой действительно очень мерзкой ситуации оставляет тень сомнения у тех, кто хочет в ней сомневаться", — сказала В. Чмилите-Нильсен.

В разгар скандала о возможном злоупотреблении канцелярскими денежными средствами, выделяемыми муниципальным политикам, министр образования, науки и спорта Ю. Шюгждинене призналась, что у нее нет документов, подтверждающих ее расходы во время работы в Каунасском городском самоуправлении. Несмотря на ее заверения о том, что денежные средства использовались ею прозрачно и она за них отчиталась перед горсоветом в соответствии с действующим в муниципалитете порядком, политик решила уйти в отставку из-за давления со стороны оппонентов.

Действующие министры Г. Скайсте и С. Кайрис, ранее работавшие в Каунасском горсовете, также указали, что у них нет документов, подтверждающих их расходы. Однако министр финансов заявила, что, когда возникла такая ситуация, она перечислила Каунасскому самоуправлению часть использованных средств – почти 14 тыс. евро.