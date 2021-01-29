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Председатель Сейма Литвы, глава Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен надеется, что вступившие в силу в Польше особо строгие ограничения на аборты будут временными.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI / Tomas Vinickas

"Репродуктивные права женщин вновь в центре внимания Европы. Вчера, видя пикеты на улицах Польши, я надеялась, что то, что они сейчас испытывают, все же будет временным. Да, для некоторых это может быть слишком поздно. Я верю, что политики этой страны изменят взгляд на то, кто должен заботиться о своем теле и репродуктивном здоровье – сам человек или государство", – написала политик в социальной сети Facebook в пятницу.

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В четверг в Польше вступило в силу решение суда, которое почти полностью запрещает аборты и получило противоречивые оценки. Это спровоцировало массовые протесты в стране, во время которых тысячи людей вышли на улицы.

После публикации судебного постановления в официальном государственном вестнике в Польше разрешается прервать беременность только в случае изнасилования или кровосмешения, а также, если возникает угроза жизни женщины.

"Однако если у плода выявляется возможные серьезные врожденные патологии, в этом случае нет исключений", – заявила глава парламента, подчеркнув, что эта причина была основной причиной абортов в Польше в 2019 году. 98% абортов в соседней стране делались именно по этой причине, а после запрета на аборты женщины по этим причинам могут вообще отказываться иметь детей.

"Это очень грустно и больно, что по соседству с нами, в стране ЕС, политики считают возможным регулировать репродуктивное здоровье женщин. (...) Более того, новые ограничения могут иметь совершенно обратный эффект, чем думали политики. Все чаще звучат заявления полек о том, что по причине таких ограничений прав человека они намерены вовсе отказаться иметь детей", – сказала спикер.

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