Спикер Сейма Литвы: на президентских выборах фаворит предельно ясен

"Я думаю, что президентские выборы будут наименее интересными. (...) На этих выборах есть предельно ясный фаворит", – заявила во вторник телекомпании LRT В. Чмилите-Нильсен, комментируя решение Движения либералов не выдвигать своего кандидата на президентских выборах.

Лидер президентских рейтингов Гитанас Науседа пока не объявил о своем решении. Во вторник правление Движения либералов на вечернем совещании предложило партии не участвовать в президентских выборах в следующем году. По мнению либералов, внимание будет уделено выборам в Сейм и Европарламент. Такое решение было принято после того, как Апелляционный суд постановил присудить партии штраф в размере 376,6 тыс. евро по так называемому делу MG Baltic.