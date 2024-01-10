Спикер Сейма Литвы критикует идею отказа от русских школ: их сохранение – наша сила

"Мы должны назвать проблему, которую пытаемся решить. Школы с преподаванием на языках национальных меньшинств – сила Литвы. То, что они сохраняются в Литве, то, что им уделяется внимание – это важно", – прокомментировала в четверг В. Чмилите-Нильсен.

По мнению спикера Сейма, школы национальных общин являются не угрозой, а помощью в интеграции обучающихся в них детей в общество.

"Это более длительный путь интеграции, но он правильный, устойчивый. На мой взгляд, на нынешнем этапе для МОНС было бы важно уделять больше внимания, чтобы школы национальных меньшинств могли стать мостом между людьми, детьми из семей с различными взглядами, и обществом", – сказала либерал.

В среду министр образования, науки и спорта Г. Якштас заявил агентству Elta о поиске правовых путей для отказа от образовательных учреждений русского национального меньшинства.