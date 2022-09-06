Выступая во вторник на мероприятии в городе Карпач, Чмилите-Нильсен призвала западных партнеров сохранять стратегическое терпение, потому что шок, потрясший Европу, может способствовать укреплению во всех аспектах — безопасности, энергетики, экономики, информации, западной солидарности и сплоченности.
"Этот трудный период дает Европе возможность укрепиться, сосредоточиться, еще больше сплотиться и объединиться. Это прекрасная возможность изменить складывавшееся десятилетиями мышление относительно энергетической, экономической независимости и безопасности, чтобы мы не только пережили этот период, но и никогда больше не боялись какого-либо шантажа. У (Владимира) Путина сейчас остался единственный - экономический - рычаг, с помощью которого он пытается воздействовать на Европу и разделять общества", - заявила участникам форума Чмилите-Нильсен, слова которой приведены в пресс-релизе Сейма.
Глава парламента также сказала, что война в Украине лишь подчеркнула, что зависимость Европы от российских энергоресурсов уже давно уязвима, и побудила к быстрым переменам, пусть и запоздалым.
"Энергетический переворот простимулировал импорт и потребление возобновляемых источников энергии. Хотя экономическая зависимость от России не так велика, необходимо переосмыслить и зависимость Европы от других стран. Я имею в виду стратегическую экономическую автономию, в том числе независимость новых логистических и снабженческих линий, укрепление внутреннего рынка Европейского союза и технологической конкурентоспособности", — сказала Чмилите-Нильсен.
По словам спикера Сейма, конечной целью Путина является не война, а доминирование России и разрушение мирового порядка.
"Поэтому давайте воспользуемся этой возможностью, чтобы сделать Европу сильнее. Конечно, сейчас самое главное – это победа Украины. Она не будет быстрой и легкой. Как и эта осень, грядущая зима. Но я не сомневаюсь, что весна будет светлее. И не будем забывать, что украинцы платят за будущее и свободу жизнями, а мы - платим своим комфортом", - сказал глава парламента.
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