Спикер Сейма Литвы: инициирующая расследование беспорядков у парламента оппозиция хочет внимания

"Эта комиссия сигнализирует о недостатке конструктивных идей, потому что обычно в такой период, во время осенней сессии Сейма, оппозиционные политики как правило критиковали бюджет и зарегистрированные предложения к нему, а сейчас, мне кажется, никак нельзя найти какие-либо критические точки в проекте бюджета, поэтому и начинается такая борьба за внимание", - заявила в четверг телекомпании LRT Виктория Чмилите-Нильсен.
"Я бы расценила эту инициативу как попытку сохранить внимание", — сказала она.
По словам лидера парламента, ответы на многие вопросы, поднятые оппозицией, были представлены в публичном пространстве, поэтому она сомневается в необходимости этого парламентского расследования.
По словам Чмилите-Нильсен, если кому-то из парламентариев что-то неясно, у него есть все инструменты парламентского контроля, чтобы получить ответы на эти вопросы.
"Я думаю, что тот или иной комитет мог бы ответить на вопросы, поднятые членами Сейма", - заявила она.
В четверг в Сейме был зарегистрировал проект постановления о создании временной комиссии для выяснения ответственности министра внутренних дел Агне Билотайте в управлении подавлением беспорядков у здания Сейма и возможной травле против главы Общественной безопасности Ричардаса Поцюса. Эту инициативу поддержали 57 депутатов от оппозиции.
По их мнению, комиссия должна ответить на вопрос о том, применялся ли во время беспорядков у Сейма 10 августа прошлого года план борьбы с беспорядками, с какой целью и почему в тот же день было начато досудебное расследование по факту беспорядков, почему приказ о введении операции "Ветра" был принят не сразу же, кто руководил тогда действиями должностных лиц.
Также планируется выяснить, с какой целью тогда использовались должностные лица Службы общественной безопасности (СОБ), какие задачи перед ними ставились, сколько раз в период с декабря 2020 года по октябрь текущего года МВД или иной уполномоченный орган внутренних дел обращались в письменной форме с просьбой использовать офицеров СОБ и для каких задач.
В качестве последнего вопроса комиссия должна выяснить, требовала ли министр внутренних дел отставки главы СОБ Поцюса, или она постоянно проверяла, "вела себя неуважительно, создавая неприятную психологическую обстановку для работы и социально небезопасные условия труда и опасения по поводу возможности потерять заработанные социальные гарантии".
Сейм принимает решение о создании временной следственной комиссии простым большинством голосов.
Споры по поводу беспорядков, вспыхнувших у Сейма в августе прошлого года, возникли, когда глава Службой общественной безопасности Поцюс оставил свой пост по соглашению сторон и публично заявил об ответственности Билотайте за ненадлежащее подавление беспорядков. По словам Поцюса, СОБ использовался для подавления беспорядков у Сейма, но план "Ветра" для таких ситуаций не вводился.
Билотайте, со своей стороны, заявила, что бывший глава СОБ такими заявлениями пытается прикрыть предоставление ложной информации, свое отсутствие на рабочем месте и свою недоступность. Министр назвала заявления генерала "больным бредом", но признала, что план "Ветра" не вводился, поскольку такое решение принял тогдашний начальник Вильнюсской полиции Саулюс Гагас.
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