"После начала войны России против Украины репрессии только усилились. И диктатор Лукашенко, незаконно захвативший власть, понимает, что в Украине ведется не только путинская война, но и борьба за сохранение его собственного режима. Однако в то же время появилась угроза того, что борьба белорусов за свободу и демократию будет отодвинута на второй план. Просто потому, что внимание международного сообщества, естественно, приковано к кровавой войне в Украине", - на встрече литовских и белорусских журналистов в четверг в Сейме сказала В. Чмилите-Нильсен.

Спикер Сейма подчеркнула, что Литва прилагает все возможные усилия, чтобы борьба Беларуси за свободу не была забыта.

"Вильнюс стал прибежищем для многих белорусских журналистов, бегущих от авторитарного режима Лукашенко. И тех, кто ищет убежища здесь – в демократическом мире, кто хочет продолжать свою работу во имя демократии Беларуси. И Литва действительно хорошо понимает, насколько важно поддерживать свободные СМИ этой страны", - сказала глава парламента.

"Хочу выразить удовлетворение в связи с тем, что такие встречи проходят в Сейме, что внимание к борьбе с режимом Лукашенко не уменьшается, а со стороны Сейма хочу повторить обязательство, что у вас есть партнер в этой борьбе, и мы сделаем все, чтобы Беларусь как можно скорее стала демократической и свободной", - добавила она.

На встрече в парламенте также выступила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она подчеркнула, что минские журналисты продолжат рисковать своей свободой ради распространения правдивых новостей в подполье, и заверила, что страна продолжит бороться за демократию страны.

"Несмотря на все усилия пропаганды России и Беларуси, белорусы действительно знают, кто враг. Вместе с журналистами они ищут способы распространения правды. Тысячи белорусов рискуют оказаться в тюрьме за печатание и распространение новостей в подполье. Они делятся важной информацией с независимыми СМИ и инициативами", - сказала С. Тихановская, поблагодарив всех журналистов, которые помогают распространять информацию о ситуации в Беларуси.

"Я благодарна каждому из тех людей, которые оказывали помощь во время атак на СМИ. И я благодарю каждого из вас, горжусь необыкновенной гражданственностью и активностью, которыми заразилась Беларусь. Я знаю, что эти печальные времена закончатся, а этот дух, стремление к правде и ответственность за наше будущее останутся с нами и помогут нам создать свободную страну", - сказала лидер белорусской оппозиции.